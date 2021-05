Malhação: Sonhos

Nat consegue disfarçar a ligação de Duca para Lobão. Sol incentiva Jeff a enfrentar Lincoln. Edgard pede para Cobra se afastar de Jade. Duca avisa a Gael do encontro com Nat. Jeff fala que Sol precisa provar que se importa com Wallace. Jade flagra Cobra tentando roubar sua casa e lhe entrega os brincos de brilhante de Lucrécia. João comenta com Pedro que Karina pode ser sua irmã. Cobra pensa na conversa que teve com Edgard. Gael chega à Aquazen. Cobra decide devolver os brincos para Jade. Lucrécia volta de sua viagem.

A Vida da Gente

Ana sinaliza a Lúcio seu desejo de ficar sozinha. Marcos repreende Sofia pela forma como tratou Olívia. Alice desiste de esperar Renato. Lui conversa com Nanda e pede para ela voltar para casa. Nanda se desculpa com Francisco. Lúcio encoraja Ana a começar a reabilitação. Depois de algum tempo, Ana fala com clareza e pede à Manuela para ver Júlia. Renato tenta explicar para Alice por que se afastou da jovem. Ana pergunta a Iná se Rodrigo está casado.

Salve-se Quem Puder

Alexia/Josimara inventa uma doença para fugir de Renzo e evitar o encontro com o novo sócio. Juan e Gabi insistem que Mário aceite o emprego em São Paulo. Zezinho reencontra Edgar e Bel. Alexia diz a Luna que Renzo e Dominique desconfiam de que elas estejam vivas, e Luna teme pela vida de seu pai. Petra flagra Alan massageando os pés de Kyra/Cleyde. Vicky desconfia de Bruno. Juan diz a Gabi que pensa em ir com Mário para o Brasil. Helena e Hugo conversam sobre o edema de Téo. Luna percebe que Kyra está empolgada com Alan. Helena pede para conversar com Luna/Fiona.

Império

João Lucas conversa com Du sobre a possível amante de José Alfredo. Silviano sugere que Maria Marta interfira nas obras do novo apartamento de José Pedro. João Lucas vê José Alfredo entrar com Kelly no prédio de Ísis. Cora fala mal de Vicente para Cristina. Vicente se oferece para ensinar Victor a soltar pipa. Ismael procura Lorraine na pensão de Xana. Enrico confessa a Maria Clara que está preocupado com seu pai. Robertão pega sua carteira com Lorraine. João Lucas discute com Maria Marta. Orville recebe mais um quadro de Salvador. Maria Marta descobre o endereço do novo apartamento de Danielle e José Pedro. Cora se insinua para Robertão.