Malhação: Viva a Diferença

Benê e Guto reatam a amizade e as aulas de piano. Ellen aconselha Anderson sobre seu relacionamento com Tina. Dóris concorda que Bóris ofereça uma bolsa de estudos para Ellen no colégio Grupo, e ele comemora. Tina confessa a Ellen que está mal por causa de Anderson. Tato sofre ao ver Deco com Tonico. Guto exige que Samantha respeite Benê. Keyla se incomoda ao ver Tato e K2 juntos. Lica e Ellen organizam a Balada Cultural. Luís confronta Edgar. Tina alerta Lica sobre Bóris.

Novo Mundo

Domitila proíbe Rosa de contar a Dom Pedro que perdeu o bebê. Leopoldina ironiza a gravidez de Benedita e Dom Pedro se irrita. Sebastião investiga sobre a mãe de Libério. Jacira decide procurar Piatã e os guerreiros. Greta provoca uma briga entre Wolfgang e Diara. Amália conta a Hugo que perdeu o seu bebê no parto. Thomas é hostil com Amália e Anna o repreende. Jacira encontra o que sobrou do acampamento dos pistoleiros e recolhe as armas dos guerreiros. Benedita ameaça Domitila. Jacira organiza as índias para salvarem os guerreiros da tribo. Leopoldina invade a casa de Thomas e exige ver Anna.

Totalmente Demais

Germano diz a Eliza que fez o teste de DNA para comprovar sua paternidade e pede à filha que o deixe cuidar dela. Gilda não acredita em Arthur quando ele conta que Dino colocou Eliza na cadeia. Jojô ofende Gilda. Peçanha revela a Dino que Germano é pai de Eliza. Lorena publica a prisão de Eliza em seu site. Germano agride Dino e discute com a polícia. O empresário é preso por desacato à autoridade. Wesley diz a Jonatas que não sente suas pernas. Gilda questiona Dino sobre a prisão de Eliza.

Fina Estampa

Griselda se desespera por notícias de Antenor. Pedro Jorge implora que Danielle o tire da casa de Celina. Vilma comenta com Letícia que acredita que Chiara será desmascarada. Wallace elogia Dagmar para Leandro. Danielle revela a Esther que Beatriz e Guilherme são os pais biológicos de Vitória. Mônica avisa a Teodora que Quinzinho pode dormir com ela. Pedro Jorge fala para Henrique que ele tem uma irmã. Celina confronta Beatriz sobre sua relação com Guilherme. Ferdinand e seus comparsas libertam Antenor, mas atiram em direção ao rapaz.

