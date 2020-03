Malhação: Toda Forma de Amar

Rui ameaça deixar o país com Nina. Marquinhos dá um anel de compromisso a Nanda com a letra de seu nome e Raíssa tenta alertar a amiga sobre o comportamento possessivo do menino. Peixoto faz um acordo com Helen. Serginho, Guga e Max se preparam para lançar seu negócio. Marquinhos pede que Nanda se afaste de Andressa. Diana pede desculpas a Andressa. Marco procura Carla, que pede para ele se manter distante. Leila aproveita a situação com Nina para se aproximar de Filipe. Anjinha se recusa a conversar com Marco.

Novo Mundo

Anna acredita ter reconhecido Joaquim, mas o rapaz disfarça. Elvira é presa e conhece Manoel. Thomas conversa com Anna sobre Piatã. Manoel esconde Elvira no porão do navio e ela se desespera. Thomas afirma que conquistará o amor de Anna. Piatã alerta Anna sobre Thomas. Joaquim conhece Leopoldina, que pede ao capitão que o falso marujo fique à sua disposição. Anna e Piatã falam sobre o misterioso desaparecimento de seu pai Edward no Brasil. Joaquim conforta Anna, que sofre pela ausência do pai. Miguel denuncia a presença de Noémie no quarto de Pedro. Joaquim beija Anna.

Totalmente Demais

Arthur pergunta a Eliza se ela já pensou em ser modelo. Eliza dá para Gilda a gorjeta que recebeu de Arthur. Carolina exige que Arthur vá com ela para a Austrália. Eliza conta à mãe sobre os olhares de Dino. Rafael volta da Europa e conversa com Charles. Lu vai com Max na boate e conhece Rafael. Jacaré ameaça Lu e Rafael na saída de uma boate e Jonatas ajuda os dois. Eliza tenta se defender de Dino, que acaba sofrendo um acidente. Gilda orienta Eliza a fugir para não ser acusada de assassinato. Eliza consegue carona com Bino e viaja para o Rio de Janeiro.

Fina Estampa

Renê tranquiliza Tereza Cristina. Patrícia comenta com Vanessa que desconfia de Antenor. Esther marca um encontro com Danielle em sua clínica. Mirna/Gisela elogia Tereza Cristina, que exige que ela se hospede em sua casa. Ferdinand ofende Crô. Guaracy convence Leandro a trabalhar no Tupinambar. Antenor teme que Mirna se embriague durante o jantar com os Velmont. Dona Zilá faz previsões sobre Luana. Baltazar se revolta contra Tereza Cristina e sabota o jardim da mansão. Griselda descobre que Antenor é o noivo de Patrícia.