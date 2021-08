Malhação Sonhos

Pedro tenta se explicar para Karina, mas a menina é irredutível. Bianca faz sucesso com sua atuação. Bianca e João são selecionados como os melhores atores da peça. Karina afirma que Bianca não é mais sua irmã. Jade e Lucrécia discutem, e a moça acaba desmaiando. Bianca confronta Gael e insinua que ele esconde algo de Karina. Karina ouve quando Bianca diz que Gael pode não ser seu pai.



Nos Tempos do Imperador

Pilar conta a Luísa sua noite com Samuel. Tonico se irrita ao saber que Pedro e sua comitiva ficarão na casa de Eudoro. Samuel pede Pilar em noivado. Quinzinho sofre com a reação de Clemência, que rejeita os roubos do marido. Minervina decide tentar fuga antes que Nélio chegue às terras de Lota e Batista. Pilar pede que Luísa entregue uma carta a Dolores. Nélio encontra Lota e Batista presos. Zayla se revolta com o compromisso de Samuel e Pilar. Tonico sabota a casa de Eudoro. Clemência volta e anuncia a Quinzinho que está grávida. Luísa pede que Samuel guarde segredo sobre seu romance com Pedro, e Pilar desconfia.



Pega Pega

Júlio resiste em aceitar as justificativas de Arlete, que explica ao filho que sumiu para salvar a vida dele. Malagueta aceita dar abrigo a Mônica como amigo. Prazeres desmaia ao ver Arlete e, quando acorda, estranha que Elza não tenha ficado surpresa com a presença da irmã mais nova. Sandra Helena diz a Eric que está interessada em investir nas empresas dele. Arlete pede garantias a Athaíde de que ela e a família não correm perigo. Athaíde pergunta a Arlete o que ela fez com as provas. Malagueta avisa a Maria Pia que Sabine está se interessando por ele. Júlio chega ao Carioca Palace para assinar sua demissão.



Império

José Alfredo explica por que Cristina deve concordar com a exumação. Danielle afirma a Maria Marta que não tem um caso com Maurílio. Xana sugere que Naná traga Luciano para a festa que fará em sua casa. Magnólia finge ser Beatriz para convidar celebridades para sua festa. Danielle afirma a Maurílio que pode controlar José Pedro. Salvador sai com Helena, e Orville pede para Jonas armar um leilão com seus quadros. Com a ajuda de Cristina, José Alfredo conhece seus netos. Naná descobre que Luciano será adotado. Helena desconfia de Orville. Maurílio informa a Maria Marta que se mudará para a mansão.