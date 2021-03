Malhação: Sonhos

Cobra se irrita com Nat, e Luiz o alerta para ficar longe da moça. Heideguer fala para Duca ficar atento à suposta namorada de Alan. João filma o videobook de Bianca. Heideguer manda Cobra descobrir a identidade da suposta namorada de Alan. Duca marca um encontro com Nat. Duca pede para fechar a banca de Dalva, e ela desconfia. Heideguer comenta com Lobão que uma suposta namorada de Alan está atrás de Duca e Dalva. João decide editar o videobook de Bianca na QG. Nat chega para o encontro com Duca, e Cobra a intercepta.

A Vida da Gente

Maria obriga Matias a prometer que continuará trabalhando na casa de Jonas até se formar. Jonas reclama quando Cris pensa em escolher um candidato a doador para sua inseminação. Marcos fica angustiado ao saber que Dora tirou Olívia da natação. Lúcio convence Eva a aceitar que Ana receba a visita de parentes e amigos. Manuela visita Ana e deixa com a enfermeira um CD com sua voz falando para a irmã. Maria propõe que Manuela abra um negócio com ela, e Iná incentiva a neta. Na clínica de fertilização, Jonas fica irritado e diz que não concordará com a inseminação.

Salve-se Quem Puder

Luna cria um novo perfil para se comunicar com Juan nas redes sociais. Graziela repreende Petra por tentar se promover com o desaparecimento de Alexia. Zezinho admira Alexia/Josimara, e os dois se beijam. Alexia/Josimara chama Zezinho de Renzo e deixa Ermelinda desconfiada. Alexia/Josimara agradece Zezinho por ter cuidado dela e finge não se lembrar do beijo que deu no rapaz. Ivo comunica a Luna, Alexia e Kyra que, para manter suas famílias vivas, foi necessário confirmar a morte das três para despistar os bandidos. Luna/Fiona, Kyra/Cleyde e Alexia/Josimara se unem para enfrentar a dificuldade da situação.

Amor de Mãe

No cativeiro, Thelma ameaça Lurdes. Vitória desconfia dos hematomas no braço de Edilene. Sandro afirma a Farula que descobrirá quem atentou contra Lurdes. Penha garante a Leila que Belizário pagará por tudo o que fez. Thelma conforta Camila. Raul desconfia do comportamento de Sandro. Lídia sugere que Magno tenha um filho com Leila para salvar Brenda, e se propõe a cuidar da criança. Edilene confessa a Vitória que está sofrendo violência doméstica. Davi é preso, e Érica pede ajuda a Vitória.