Malhação: Viva a Diferença

Keyla discute com Tato por causa de Deco. Julinho procura por Josefina. Keyla pede a Benê para não contar a ninguém que Deco é o pai de Tonico. Nena, Das Dores e Anderson se espantam ao ver que Fio dormiu no quarto de Ellen. Keyla sai com Deco para conversar. Lica reclama de Marta estar namorando Luís. Malu se oferece para ajudar Clara a reconquistar Felipe. Keyla tenta resistir às investidas de Deco. Tato conversa com Benê sobre seu relacionamento. Keyla decide revelar a verdade para Deco.

Novo Mundo

Elvira implora que Hugo não conte que ela está viva. Anna finge se irritar com Thomas. Joaquim informa a Olinto quando irá fugir com Anna e Vitória. Pelópidas convida Licurgo para cozinhar na Feira de Curiosidades. Hugo revela a Elvira que veio ao Brasil para recuperar algo que lhe pertence. Leopoldina descobre que está grávida. Dom Pedro conta a Domitila da gravidez de Leopoldina. Matias revela a Cecília que é seu irmão. Joaquim avisa a Quinzinho sobre a fuga e o menino chama por Elvira.

Totalmente Demais

Cassandra comenta com Adele e Débora que desconfia da relação de Lili e Rafael. Rafael e Lili se beijam, e o fotógrafo confessa que está apaixonado por ela. Maurice conta a Carolina que a Excalibur é o único patrimônio da família. Carolina diz a Pietro que deseja ganhar a aposta para prejudicar Arthur e sua família. Germano procura Rafael. Florisval pede à atriz que fique mais tempo em sua casa. Jamaica beija Lu. Dino descobre que Eliza está participando do concurso e avisa a Peçanha que vai confiscar o dinheiro da enteada.

Fina Estampa

Tereza Cristina entra em contato com um detetive particular. Fred chega ao restaurante de Renê e lembra da proposta de Tereza Cristina. Antenor liga para Patrícia. Guaracy questiona Esther sobre a proposta de Paulo. Pereirinha se encontra com Tereza Cristina. Chiara chega à casa de Juan Guilherme, e revela que tem poucos meses de vida. Renê Junior descobre que sua mãe procurou um detetive particular. Fred avisa a Tereza Cristina que já providenciou a sabotagem do restaurante de Renê. Renê Junior vê Pereirinha na cama da mãe e desmaia. Crô chama Renê para socorrer o filho, e Griselda e Antenor pensam em acompanhá-lo à casa de Tereza Cristina.