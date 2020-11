Malhação: Viva a Diferença

Dóris acolhe K1 e a orienta a falar com sua mãe e reunir provas contra Roger. Edgar pede para conversar com os líderes de greve de alunos. Lica, Clara, MB, Felipe e Samantha não cedem a Malu e Edgar. Jota flerta com Ellen. Marta e Luís confrontam Edgar e Malu sobre o novo sistema de ensino do colégio Grupo. Dóris elogia o trabalho de Dogão e o libera do serviço na biblioteca. A pedido de seus ex-alunos, Bóris avalia as novas apostilas do Grupo. Roney apoia a demissão de Tato. Dóris, K1, K2 e Keyla vão à delegacia de mulheres. Andrezza convoca Roger e Kátia para esclarecimentos.

Flor do Caribe

Amaralina conta para Duque que fundou o fã-clube de Cristal. Dom Rafael é aconselhado pelo padre a pedir perdão às pessoas a quem fez mal. Dom Rafael resolve pagar o que deve a Duque pela antiga sociedade dos dois. Amaralina mostra a foto de seu avô para Amparo, que não percebe que se trata de Duque quando jovem. Cassiano devolve o cincerro de Ariana e combina com Candinho uma ida até o local onde a pedra foi encontrada. Alberto tenta fazer a cabeça de Samuca contra Cassiano. Cristal liga para Cassiano e Ester sente ciúmes.

Haja Coração

Agilson e Leozinho conversam sobre Aparício. Penélope chora, e Henrique a conforta. Giovanni conta para Shirlei que encontrou a agenda de Camila, e ela flagra o rapaz. Henrique beija Penélope, que o agride. Beto comenta com Henrique seus sonhos com Tancinha. Fedora afirma a Teodora que precisa se casar com Leozinho. Fedora desaprova seu vestido de casamento. Lucrécia diz a Agilson que Camila não quer ir ao casamento de Fedora. Aparício apresenta Leozinho para Camila, que se recorda de que o rapaz é um bandido procurado pela polícia.

A Força do Querer

Caio consegue revogar a medida protetiva de Cibele. Joyce lamenta com Irene ter se apegado ao filho de Ritinha. Simone questiona Silvana sobre sua viagem a São Paulo. Abel implora que Jeiza não aceite o convite de Ritinha. Ivana se perturba com os comentários de Ruy ao vê-la usar suas roupas para sair com Cláudio. Jeiza comemora o mandado de prisão expedido para Rubinho. Cândida convence Jeiza a chamar Zeca para ir à gafieira. Eugênio discute com Joyce e decide ligar para Irene. Silvana revela a Simone que não foi para São Paulo.