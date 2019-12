Malhação: Toda Forma de Amar

Rui e Rita fogem do cativeiro, mas logo são resgatados pelos bandidos. Carla pede que Thiago e Raíssa liguem para Filipe para saber de Rita. Joaquim afirma a Lígia que Rita está mancomunada com Rui. Rita se preocupa com Filipe. Regina reclama com Max por estar longe de Guga. Max inventa uma desculpa para fazer com que Guga os visite. Cléber conta que sua família se mudou, e Marco permite que o rapaz fique em sua casa por alguns dias. Max pede perdão a Guga, e Regina fica radiante com a reconciliação da família. Rita se desespera durante o sequestro. Filipe desabafa com Leila sobre Rita. Os bandidos ameaçam Rui e Rita.

Éramos Seis

Alfredo pensa em começar a trabalhar. Emília flagra Zeca falando com Adelaide sobre Justina e o repreende. Olga e Candoca se surpreendem com Justina. Maria consola Isabel. Mabel fica constrangida diante do comentário de Carlos e Marcelo. Inês comunica a Shirley que voltará para São Paulo. Mabel não deixa Carlos acompanhá-la até sua casa. Almeida se entristece quando Assad avisa que a loja precisa de outro vendedor. Soraia culpa Karine por não conseguir se aproximar de Julinho. Alaor tenta animar Marion. João prende Inês em seu quarto. Olga se desespera ao ver Justina com Zequinha no colo.

Bom Sucesso

Alberto desconversa. Mário, William e Pablo se reencontram na ilha Boka Loka. Mauri avisa a Nana e Marcos que o quadro de Alberto é grave. Alberto tem uma visão com Eric. Sofia pede a Marcos para deixar Paloma ficar com Alberto. Paloma fica intrigada com o afastamento de Marcos. Nana confessa a Gisele que ama Mário e decidiu se separar de Diogo. Isadora/Marcela Klein propõe a Nana e Diogo que o casal passe um fim de semana juntos. Pablo avisa a Mário que o filho de Nana é dele.

Amor de Mãe

Magno conta sobre o acidente com Genilson, e Wesley afirma que investigará o caso. Thelma afirma a Vitória que não venderá seu restaurante. Lurdes anuncia aos filhos que Domênico está vivo. Davi apoia Vitória, que teme perder seu bebê novamente. Danilo garante a Thelma que não voltará a trabalhar para a mãe. Estela pressiona Raul, que despista a moça. Lídia confirma a Estela que Raul está apaixonado por Érica. Davi conta sua história de vida para Vitória. Raul e Érica ficam juntos. Samuel repreende Marina.