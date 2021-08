Malhação Sonhos

Gael implica com René. Sol e Wallace visitam Bete. Wallace conta para Bete que Sol está trabalhando em seu lugar, e a mãe insiste para que a filha volte ao colégio e não desista de seus sonhos. Sol e Wallace se beijam, mas o rapaz afirma que gosta de Bárbara. Gael salva Dandara de um afogamento e os dois se beijam. René aceita um trabalho na Amazônia. Dandara fica apreensiva por causa de João. René conta para João que vai para Amazônia. Heideguer mostra para Wallace uma foto de Simplício.

A Vida da Gente

Lúcio e Daniel esclarecem a Rodrigo e Ana o porquê de não poderem ser doadores de Júlia. Lourenço conta para Tiago que é seu pai. Por conta da compatibilidade sanguínea, Manuela e Eva são escolhidas para fazer os exames. Jonas tenta disfarçar a presença de Ângela em sua casa, mas Cléber não acredita em suas justificativas. Dora discute com Marcos. Daniel avisa que Eva e Manuela estão aptas a serem doadoras.

Pega Pega

Eric conta a Antônia e Domênico que o nome verdadeiro de Cássio é Vinícius. Júlio avisa a Malagueta que os funcionários do hotel vão encontrar o carrinho usado para transportar as malas com o dinheiro do roubo. Luiza beija Eric. Malagueta consegue pegar o carrinho antes que os funcionários vejam. Eric revela a Seixas que Bebeth costuma pegar coisas que não são suas. Maria Pia oferece ajuda a Malagueta para usar o dinheiro do roubo. Cássio combina com Luiza o esquema para conseguir as provas que inocentam Eric. Sandra Helena conta sobre a festa surpresa que as tias de Júlio estão preparando para ele. Bebeth ouve quando Sabine conta a Dom que a menina é culpada pela morte da mãe.

Império

Valquíria pede que Maria Marta e seus filhos permaneçam na joalheria Império. José Alfredo afirma a Cristina que estará sempre ao seu lado. Vicente manda um de seus ajudantes pegar comida no refrigerador e Felipe fica apreensivo. Enrico denuncia o restaurante de Vicente para a vigilância sanitária. Maurílio procura Danielle. Magnólia e Severo comemoram a aposta. Cora e José Alfredo se encontram no hotel. Cora acaba adormecendo sem ter sua noite de amor com José Alfredo. Amanda procura por Leonardo. Cláudio conversa com Beatriz.