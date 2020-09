Malhação: Viva a Diferença

Clara revela a Malu que Edgar a está traindo. Lica, MB e Felipe preparam sua festa. Tina convence Benê a ir à festa de Lica, e Ellen afirma que não irá. Guto fica encantado com o visual de Benê. Samantha mostra aos colegas o vídeo em que registrou Edgar embriagado no colégio. Samantha beija Fio. Fio vê um rapaz roubando objetos da casa de Lica e avisa a Felipe e MB, que não dão atenção. Anderson e Tina dormem juntos, e Mitsuko flagra os dois. Benê vê Guto beijar Clara e tem uma crise.

Flor do Caribe

Cassiano diz ao pai que quer encontrar Ester. Donato comenta com Bibiana que seus filhos estão distantes. Samuel mostra a medalha de Dionísio para Quirino. Cassiano discute com Alberto. Ester se surpreende com Cassiano e cobra satisfações dele, que tenta explicar por que desapareceu durante sete anos. Ester manda Cassiano embora. Taís e Olívia abraçam Cassiano. Lindaura conta a Samuel que Cassiano está vivo. Taís não deixa Samuel contar a Cassiano que Samuca é seu filho. Ester vai até a praia e encontra Cassiano.

Totalmente Demais

Lili insinua que o bebê é de Germano. Florisval e Rosângela comemoram a notícia do casamento com os filhos. Leila e Rafael ficam juntos, e o rapaz propõe que os dois iniciem uma relação. Claudia avisa a Carolina que o pedido de adoção foi negado pelo Juiz por causa do processo de Eliza. Carolina suplica a Eliza que retire o processo que move contra ela.

A Força do Querer

Joyce ouve Ivana falando com Eugênio sobre o jantar. Simone fica decepcionada com o que Ivana conta sobre seu encontro com Cláudio. Silvana inventa uma desculpa para justificar a Eurico o desfalque em sua conta bancária. Jeiza termina seu namoro com Vitor. Silvana decide confessar a Eurico como gastou o dinheiro. Ritinha descobre que está grávida. Ritinha se apavora com o resultado do teste de gravidez. Caio oferece a Aurora uma de suas propriedades para Bibi e sua família morarem. Joyce se surpreende ao saber que Silvana decidiu aceitar o projeto de Eugênio. Aurora mente para Bibi e conta que conseguiu uma casa emprestada para ela ficar com sua família. Dantas avisa a Ruy que ele já pode ir a Parazinho. Heleninha vê Bibi e a família entrando na casa de Caio. Ritinha procura Zeca.

