Malhação: Sonhos

Henrique surpreende Bianca, e João se irrita. Os alunos da Ribalta e da academia de Gael se preparam para o acampamento. Bianca chega com Henrique e João ao acampamento e vê Duca com Paty. Jade cuida de Lucrécia e depois procura por Cobra. P João observa Bianca na mata e acaba aprontando a maior confusão. Dandara e Gael se desentendem. Henrique beija Bianca. Duca e Gael conversam sobre Alan, e o lutador promete encontrar o dossiê contra a academia Khan. Nat avisa a Heideguer que Lobão participará de um campeonato ilegal. Luiz convoca Cobra para o campeonato, e Jade pede que o menino não vá.

A Vida da Gente

Iná avisa a Laudelino que seu namoro está suspenso. Francisco pede para morar com Nanda. Rodrigo pede para Manuela voltar ao convívio com Júlia. Lorena fica encantada com a união entre Lourenço e Tiago. Laura percebe o impacto que a imagem de Ana tem sobre Lúcio. Vitória se enfurece ao saber que Sofia está treinando com Ana e tira satisfações com a filha.

Salve-se Quem Puder

Helena arma um escândalo com Hugo. Ela pressiona o marido e acusa Hugo de tê-la enganada para mantê-la distante de sua família. Bia diz a Dionice que não quer saber mais de Tarantino. Hugo consegue convencer Helena de que ele não mentiu para ela. Rafael diz para Júlia aceitar que ele ganhou a aposta. Dominique fica surpresa quando Hugo lhe conta que foi ele quem armou para Helena ter sido presa e que a mulher não faz ideia sobre sua atitude. Dominique conta a Hugo que Luna é uma das três testemunhas que a viram matar o Juiz, e avisa que a moça está viva.

Império

José Alfredo aceita fazer o exame de DNA. Cora vê Jairo atrás dela e fica intrigada. Tuane, Elivaldo e Victor saem juntos. Jurema expulsa Reginaldo de casa. Cora conversa com Jairo. José Alfredo conta para Manoel como foi a festa de Maria Clara. Cora fica radiante ao saber que Cristina fará o exame de DNA. Marta decide ir atrás de José Alfredo na casa de Maria Ísis. Maria Clara dá uma carona para Vicente. Reginaldo procura Tuane. Orville e Carmem comemoram o leilão. Cristina vê Vicente chegar em casa com Maria Clara. Maria Marta invade a casa de Maria Ísis e flagra José Alfredo com a amante na cama. Maria Ísis enfrenta Maria Marta. Vicente vê Cristina e a provoca falando de Maria Clara.