Malhação: Viva a Diferença

Guto não se conforma com o término de seu namoro com Benê. Mitsuko exige que Noboru não conte para as filhas sobre sua doença. Fio pensa em cursar Direito. Roney se emociona ao ver o grafite feito por Gabriel e Felipe. JM se insinua para Malu. Nena fica admirada com Flávio, o advogado que irá ajudá-la no processo de Vicente. Malu convence JM a fazer um alto investimento para garantir seu projeto. MB não gosta de ver Malu e JM juntos. Benê ouve Guto reclamando de seu namoro.

Flor do Caribe

Maria Adília diz a Lino e Carol que só volta a Vila dos Ventos se sua chegada permanecer em segredo. Samuel aceita ajudar Duque e Cassiano na venda das pedras preciosas. Natália estranha o desaparecimento de Doralice. Taís conta para Ester que desistiu de ficar com Hélio. Cassiano e Duque não contam para Amaralina sobre a pedra preciosa. Isabel copia documentos que Ester encontrou na mansão de Dionísio sobre Klaus Wagner. Alberto surpreende Ester com Cassiano.

Haja Coração

Henrique decide não jantar com Penélope ao descobrir que ela é mãe de Beto e Tamara. Bruna diz a Camila que Giovanni se aproximou dela para se vingar. Rodrigo e Francesca se beijam. Leozinho ajuda Fedora a fugir da clínica e, na fuga, ela entra em uma sala de terapia para viciados em internet. Giovanni não acredita na amizade que Aparício diz ter tido por seu pai. Henrique tenta convencer Beto a desistir de Tancinha. Cris pergunta a Felipe se ele está interessado em Shirlei. Henrique se disfarça de entregador de pizza para falar com Penélope. Tonho avisa a Beto que sabotou o suco de Apolo. Beto hesita em seguir com o plano de armar para Apolo e Tancinha.

A Força do Querer

Bibi expulsa Jeiza de sua casa. Silvana e Stella conspiram contra Irene. Jeiza e Zeca se enfrentam. Caio pede a Jeiza para se encontrar com ele. Bibi negocia as armas com um homem. Silvana conta seu plano para Joyce. Leila decide se separar de Caio. Abel sente ciúmes de Mere. Ritinha solicita a Zeca os papéis do divórcio. Ruy conversa com Amaro sobre sua experiência com o índio. Cibele pega a chupeta de Ruyzinho sem que Joyce perceba. Ivana comenta com Simone que começará a tomar hormônios. Cibele conta a Shirley que enviou a chupeta de Ruyzinho para ser analisada em uma clínica.