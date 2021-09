Malhação Sonhos

Pedro provoca Cobra, que afirma que ele e Karina são apenas amigos. Preocupado com o amigo, João pede ajuda a Gael. Nat impede que Duca enfrente Lobão e os dois decidem fazer uma cópia da chave da academia para encontrar provas contra o vilão. Cobra envia uma mensagem para Pedro em nome de Karina. Edgard anuncia que João foi indicado para estrelar um anúncio de TV. BB se surpreende com a ternura de Bianca por João. Nat consegue pegar o molde da chave da academia de Lobão. Marcelo coloca pimenta no suco de Nando. Gael vai à Khan tirar satisfações com Cobra. Gael e Lobão são convocados pela Justiça a refazer o teste de paternidade de Karina.

Nos Tempos do Imperador

Teresa repreende a decisão de Pedro e culpa Luísa. Pierre tenta beijar Isabel. Zayla descobre que Tonico se casará com Dolores e conta para Samuel. Tonico destrata Dolores. Lupita revela a Batista seus planos para fazer Lota desistir de morar na cidade. Pilar é reconhecida por sua capacidade como médica. Samuel confronta Dolores. Alberto propõe que Clemência fuja com ele. Vitória questiona Quinzinho sobre seus imóveis. Tonico convida Pilar para ser a madrinha de seu casamento com Dolores.

Pega Pega

Cristóvão conta a Madalena que Sabine deu o quiosque para Dílson. Madalena avisa a Dílson que, se ele não devolver o quiosque, terá que sair de sua casa. Douglas se surpreende quando Raquel diz que ele é pai de Gabriel. Malagueta pede ajuda a Maria Pia para incriminar Cíntia no roubo ao Carioca Palace. Arlete aceita o convite de Pedrinho para jantar. Sandra Helena promete dar dinheiro a Mônica, caso encontre uma forma de fugir da cadeia. Antônia e Domênico recebem uma denúncia anônima sobre os dólares, vão até o hotel e levam Cíntia para a delegacia.

Império

José Alfredo foge ao ouvir Antoninho falando com Maria Marta, que implora para ver o ex-marido. Maurílio persegue José Alfredo. Cristina afirma para Elivaldo que o pai conseguirá resgatar seu dinheiro. Maria Marta flagra Maurílio com sua arma. Lorraine tenta encontrar o cheque que Ismael escondeu. Érika guarda o álbum com as fotos de Maria Marta e Silviano. Severo se preocupa com os avisos do gerente do banco. João Lucas decide ir atrás de José Alfredo. Reginaldo e Jurema acordam Cora e a obrigam a trabalhar. Felipe observa Enrico sem ser visto. Magnólia encontra o álbum de fotos de Maria Marta e Silviano. Maria Marta denuncia José Alfredo. Magnólia e Ismael chegam juntos à casa de Téo. José Alfredo é preso.