Malhação: Viva a Diferença

Keyla diz a Tato que Deco quer registrar Tonico em seu nome. Benê pede Guto em namoro. Guto não gosta quando Samantha, MB e Felipe zombam de Benê. Anderson não aceita se encontrar com Tina. Das Dores incentiva Ellen a namorar Fio. Bóris aprova o plano de Lica de fazer uma balada cultural, unindo a sua escola e a de Ellen. Ellen e Fio ficam juntos. Josefina se preocupa com Benê por causa de Guto. Deco chega para conversar com Tato.

Novo Mundo

Os piratas lutam contra a tripulação inglesa. Elvira tenta libertar Fred e Miss Liu. Jacira exige que Ubirajara deixe a aldeia. Greta comenta com Schutz que usará Ferdinando para provocar Diara. Leopoldina fala sobre a gravidez de Domitila com Pedro. Amália tem uma lembrança de seu passado e implora que Peter a ajude a lembrar de tudo. Piatã reclama por Jacira ter criticado Ubirajara. Fred e sua tripulação fogem de outro navio inglês. Thomas e Anna recebem uma convocação para comparecer à Embaixada Inglesa.

Totalmente Demais

Cascudo avisa a Jeniffer que usará o dinheiro que ganhou de Edgar para fugir. Durão agride Cascudo novamente e Montanha o denuncia para a polícia. Zé Pedro diz a Carolina que nenhuma cláusula no contrato do concurso fala que a vencedora não pode ser parente do patrocinador. O exame de DNA comprova que Eliza é filha de Germano. Arthur manda para Carolina um uniforme da Excalibur, já se considerando o vencedor da aposta. Chega o dia da final do concurso. Montanha conta a Jeniffer que levou Cascudo ao médico. Começa a votação dos jurados.

Fina Estampa

Tereza Cristina manda o repórter ir à sua casa e dispensa seus empregados. Vilma conta para Juan Guilherme que Chiara convidou Letícia para jantar. Luana avisa a Joana que ela não encontrará o que procura no hospital onde Marcela morreu. Patrícia dá um ultimato em Antenor, que revela a história de Tereza Cristina. Alexandre flagra Patrícia e Antenor se beijando. Celeste avisa a Griselda que Tereza Cristina pediu para ficar sozinha em casa. O repórter chega à casa de Tereza Cristina.

