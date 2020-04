Malhação: Viva a Diferença

Keyla se recusa a contar para Roney e Tato sobre a perseguição que sofreu. Lica se incomoda ao ver Felipe com Clara. Dóris elogia Ellen por seu trabalho na biblioteca. Roney e Tato estranham o comportamento de Keyla. Ellen desdenha a ajuda de Jota para gravar uma música em um computador antigo. Keyla não consegue se entender com Tato. Marta aceita posar para a campanha de Luís. Bóris conversa com Dóris sobre o problema de Clara. Tato e Keyla fazem as pazes. K2 manda uma foto para Tato, e Keyla fica furiosa.

Novo Mundo

Thomas disfarça a presença de Jacinto para Anna e exige que o homem se mantenha longe de Joaquim. Ubirajara e Jacira preparam Piatã para viver como índio. Chalaça ameaça Felício. Peter demonstra interesse pelo caso de Amália e Cecília se anima. Joaquim se muda com Elvira e Quinzinho. Com a ajuda de Anna, Leopoldina organiza uma festa beneficente. Pedro sofre com a rejeição de Leopoldina. Anna pede que Joaquim se afaste dela. Anna descobre que Dom Pedro censurou partes de seu livro. Anna desmaia depois de autografar os livros. Cecília devolve o livro de Libério com uma carta dentro. Dom Pedro ofende Chalaça. Thomas faz intriga de Joaquim para Chalaça. Anna conta para Leopoldina que está esperando um filho de Joaquim.

Totalmente Demais

Fabinho, Leila e Jamaica são presos por desacato à autoridade. Lorena afirma a Pietro que derrubará Carolina. Germano avisa a Lili que Fabinho foi preso. Eliza confessa a Jonatas que está nervosa com a primeira prova do concurso. Zé Pedro liberta Fabinho e seus amigos da prisão. Fabinho sente ciúmes de Jonatas quando Germano o elogia. Eliza assiste a um filme com Arthur e se emociona ao lembrar de Jonatas. Aparecida se incomoda ao ver Arthur abraçando Eliza, e o empresário a repreende.

Fina Estampa

Baltazar é levado pela polícia. Teodora pressiona Griselda a lhe dar dinheiro. Paulo pede para Esther abandonar seu sonho para provar que o ama. Patrícia diz a Antenor que pode pensar em reatar o namoro se ele provar que mudou. Griselda decide emprestar dinheiro para Celeste abrir seu restaurante. Teodora fica aflita com a decisão de Wallace de voltar a lutar. Patrícia confronta Tereza Cristina.j