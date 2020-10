Magazine Confira o resumo das novelas desta terça-feira, 27 de outubro de 2020

Malhação: Viva a Diferença Keyla confronta Deco, que afirma que não tem envolvimento com Lica. Benê sofre com sua audição prejudicada, e Guto a apoia. Ellen conta a Dóris e Bóris sobre as atitudes de Malu. Luís conversa com Clara sobre pedir a guarda da filha na Justiça. Lica e Clara se entendem. Edgar fica admirado ao saber que Lica estava ajudando refugiados na...