Malhação Sonhos

Gael expulsa Pedro de sua casa. Marcelo exige conversar com Nando e Delma se enfurece. Pedro conta para o pai sobre sua primeira vez com Karina. Bete mostra o presente que ganhou de Simplício para Rute. Sol aconselha Jeff a ir atrás de Mari. Bianca incentiva Gael a reconquistar Dandara. João pede para René dormir em sua casa. Gael exige que Pedro não magoe Karina. João chama René de pai. Todos na academia comentam o comportamento diferente de Karina. Bianca pede para Duca fazer o teste para Romeu. Mari termina o namoro com Jeff. Bianca e Jade fazem o teste para Julieta. Lucrécia escolhe a atriz para a peça.



A Vida da Gente

Manuela ouve a discussão entre Lúcio e Rodrigo sem ser vista, e fica mexida ao ouvir Rodrigo dizer que o casamento dos dois foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Lourenço é reconhecido como pai de Tiago. Jonas insulta Cris, que implora que Matias a leve para longe de casa. Eva chega à casa de Iná para cuidar de Ana. Cris e Matias se beijam. Celina procura Lourenço e os dois se aproximam.



Pega Pega

Júlio desiste de ir ao cinema com Antônia, já que está molhado. Domênico decide rever o depoimento de Júlio e afirma a Expedito que ele não ficará com Antônia. Lígia exige que Pedrinho e Luiza saiam de sua casa. Wanderley decide aceitar o pedido de Agnaldo para confirmar o álibi do irmão. Sérgio avisa a Eric que ele deixará a casa de custódia. Evandro se apresenta para Júlio, Elza, Drica e Márcio. Maria Pia descobre que Sabine está vindo para o Brasil e explica para Luiza por que Eric não gosta da sócia. Bebeth recebe Eric na saída da casa de custódia. O empresário decide se mudar para o Carioca Palace. Sandra Helena insinua que Wanderley pode usar seu depoimento para se vingar de Agnaldo. Bebeth mostra sua intimação para Eric. Wanderley chega à delegacia para prestar seu depoimento a favor do irmão.

Império

José Alfredo acusa Danielle de ter gravado a fala de José Pedro para se vingar do marido. Téo publica a notícia sobre a gravação feita por Danielle. Maria Marta se recusa a acreditar que Maurílio entregou a cópia da gravação para Téo. Cardoso volta para Santa Teresa e é visto por Lorraine e Pietro. Salvador vê Orville negociando seus quadros e fica furioso. José Pedro se despede de Danielle. José Alfredo avisa que fará uma declaração para a imprensa, e Maria Marta se preocupa. Cora chega à joalheria Império. José Alfredo flagra Magnólia e Severo na casa de Maria Ísis. Cora chantageia José Alfredo. Cláudio presta solidariedade a Maria Marta. Enrico liga para Maria Clara. Cristina tenta descobrir o que Cora conversou com José Alfredo. Cardoso segue Jairo. Danielle e José Pedro tentam explicar sua separação para Bruna. Maria Marta não atende o telefonema de Maurílio.