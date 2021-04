Malhação: Sonhos

Karina se passa por menino e consegue se inscrever no campeonato, e Pedro teme a reação de Gael. Santiago tenta convencer Sol a priorizar sua carreira solo. Cobra reconhece Karina no ringue e ajuda a menina a vencer a luta. Dalva se enfurece com o atraso de Sol. Duca reconhece Karina e ordena que a luta seja interrompida. Diego bate em Karina, que cai desmaiada. Gael se desespera e leva Karina para casa. Com o atraso de Sol, BB se oferece para filmar a luta de Wallace. Nat tenta falar com Duca, mas Lobão a interrompe.

A Vida da Gente

Lúcio se emociona ao confirmar que Ana está se recuperando. Rodrigo avisa a Manuela que eles vão viajar. Manuela conversa com Iná sobre seu casamento com Rodrigo. Rodrigo orienta Maria a cuidar dos negócios enquanto ele estiver viajando. Eva mente para Lúcio e diz que avisou à família sobre a recuperação de Ana. Renato se aproxima de Alice. Lúcio conta para Manuela e Iná sobre a recuperação de Ana.

Salve-se Quem Puder

Luna/Fiona fica desconcertada com o beijo de Téo, e decide se afastar do rapaz. Úrsula chega à casa do namorado. Isaac aparta a briga entre Tarantino e Erick. Kyra incentiva Luna a ficar com Téo e investigar Helena. Rafael conversa com Renzo sobre Alexia/Josimara e são fotografados por um paparazzi. Alexia vê Zezinho conversando com Ermelinda, que a despista. Micaela sugere que Téo termine seu namoro com Úrsula. Helena decide seguir Luna/Fiona. Bel aconselha Alexia/Josimara a revelar o que sente por Zezinho. Edu diz a Dominique que Renzo não serve para trabalhar com ela. Helena aparece na casa de Ermelinda e surpreende Luna/Fiona.

Império

Maria Marta diz a José Pedro para esperar a hora certa de assumir seu lugar na empresa. Maria Marta manda Merival tirar o irmão de Cristina da prisão. Cristina diz para Elivaldo que vai tirá-lo da prisão. José Pedro questiona José Alfredo sobre a sucessão da empresa. José Alfredo fala de forma ríspida com José Pedro. Cora conversa com Cristina e reclama do dinheiro que ela acertou com Maria Marta. Marisa entrega a José Pedro o relatório de despesas do último mês. José Alfredo elogia Maria Clara por seu trabalho como designer de joias. José Alfredo chega ao restaurante de Enrico e Vicente afirma que pode fazer a comida pedida pelo Comendador.