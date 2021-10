Malhação: Sonhos

Gael cumprimenta Wallace, mas é destratado por ele. Henrique lamenta que Wallace tenha que perder a próxima luta. Gael e Duca estranham a derrota de Montanha. Heideguer entrega muito dinheiro para Wallace, que fica deslumbrado. Sol se entristece por não conseguir comemorar a vitória com seu namorado. Sol pergunta a Heideguer sobre Wallace e fica ainda mais furiosa com a resposta que recebe do advogado. Luiz fotografa Gael e Karina juntos e manda as fotos para Lobão. Lobão avisa a Olavo que já tem as provas contra Gael.

Nos Tempos do Imperador

Zayla ameaça Samuel para Pilar. Cândida desconfia de Zayla. Dolores conforta Nélio pela suposta morte de seu pai, e Eudoro nota o carinho do rapaz por sua filha. Pilar se esconde de Samuel. Pedro conversa com Teresa sobre o casamento de Isabel. Teresa confronta Isabel sobre sua relação com Luísa. Pilar desabafa sobre as ameaças de Zayla com a Madre. Augusto tenta se explicar para Leopoldina. Gastão beija Isabel. Tonico provoca Samuel ao falar sobre Zayla. Lota decide fazer um velório simbólico para Batista. Teresa expulsa Luísa da Quinta.

Pega-Pega

Eric comenta com Maria Pia que teme perder o amor de Bebeth. Bebeth e Maria Pia se encontram na empresa e se enfrentam. Nelito percebe um clima entre Cíntia e Lourenço. Bebeth pede a Sabine que demita Maria Pia e lhe ensine sobre os negócios. Douglas não aceita o pedido de demissão de Tânia. Antônia procura Lígia querendo saber o motivo que a levou a ter uma crise nervosa quando soube que Mirella havia morrido.

Império

Maurílio acusa Marcão de ser seu cúmplice. José Alfredo orienta Maria Marta a dar continuidade a seu plano. Danielle tenta abrir o cofre de Maurílio. Pereira avisa ao delegado Tadeu que Marcão é cúmplice de Maurílio. Maria Marta procura Bruna. Marcão é preso. Bruna ajuda José Alfredo a abrir o cofre de Maurílio. Téo pensa em publicar a entrevista de Érika sobre Salvador. Antônio se aconselha com Vicente. José Alfredo avisa a Maria Marta que Maria Ísis dormirá com ele na mansão. Silviano procura Merival. Cristina conta para Elivaldo que Marcão era informante de Maurílio. Carmem ateia fogo à loja de Jonas, mas acaba presa ns chamas. Silviano fala com Maurílio na delegacia.