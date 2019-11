Malhação: Toda Forma de Amar

Filipe explica a Rita que não sabia que encontraria Leila. Rita afirma a Filipe que Leila é sonsa. Anjinha desabafa com os amigos sobre o comportamento de Cléber. Leila provoca Rita. Regina pede que Meg convença Max a aceitar Guga. Rita e Filipe discutem por causa de Leila. Tatoo faz uma confusão e acaba interferindo na relação de Cléber e Anjinha. Rui e Filipe se enfrentam. Meg aceita dormir na casa de Regina e tentar se aproximar de Max. Filipe deixa o bar de Rui, e Leila o segue. Max desabafa com Meg. Tatoo comenta com Camelo e Raíssa que Cléber pode estar agredindo Anjinha. Marco e Carla se preocupam com o sofrimento de Anjinha e Cléber. Rui pede que Rita não desista de ficar com a guarda de Nina.

Éramos Seis

Marion afirma a Alfredo que ainda gosta de Júlio. Alfredo rejeita Neli. Justina revela a Olga que tem medo de ouvir fantasmas à noite. Natália pressiona Almeida sobre Clotilde. Neli garante a Marion que Alfredo é apaixonado por ela. Genu pensa em falar com Lola sobre o namoro de seus filhos. Lola encontra Marion e Júlio se desespera ao ver que as duas se conhecem. Karine incentiva Soraia a mudar o visual para chamar a atenção de Julinho. Julinho namora Lili. Alfredo conversa com Júlio sobre Marion. Zeca se surpreende com o estado da igreja que deverá pintar. Carlos pede que Júlio respeite seu período de repouso. Júlio se assusta com seu estado de saúde.

Bom Sucesso

Mario deixa Nana abalada ao afirmar que está com Silvana e não pode magoá-la. Alberto nega gostar de Paloma, quando Vera insinua que o empresário está apaixonado pela costureira. Isadora/Marcela ameaça deixar a terapia se Diogo não pagá-la por seus serviços. Yuri aluga o quarto na casa de Gisele. Alice sugere a Waguinho que volte para a escola. Fábio se apresenta a Nana como irmão de Felipe e avisa que sabe que o editor foi assassinado.

Amor de Mãe

Lurdes apoia Magno. Raul e Estela ficam juntos durante o voo. Raul anuncia a Lídia que Álvaro apresentará a nova namorada. Lídia pede que Érica a acompanhe na viagem com o marido. Thelma explica a Danilo por que não venderá o restaurante da família. Vitória comenta com Miranda e Natália que acredita que Paulo tenha uma amante. Vitória lamenta a falta de um filho. Lurdes sonda o local do acidente e tranquiliza Magno. Camila conhece seus novos alunos, e acaba passando por um tiroteio. Álvaro paga Vitória com dinheiro ilícito, e a advogada se incomoda. Sinésio chantageia Thelma. Paulo decide se separar de Vitória. Lurdes tem uma surpresa e acredita que conseguirá encontrar Domênico.