Malhação: Viva a Diferença

Tato tem um pesadelo com Deco. Lica presenteia Felipe com um desenho. Clara provoca Lica. MB questiona a aproximação entre Clara e Felipe. Luís elogia Marta. MB discute as regras de seu relacionamento com Lica e sonda seu interesse por Felipe. Fio e Tato desabafam sobre Ellen e Keyla. Keyla pensa em se aconselhar com a avó de Ellen. Guto pede que Benê coloque emoção em sua performance ao piano. Keyla confronta K1. K2 tenta se solidarizar com Tato. Luís convida Marta para jantar. Tato sofre um acidente de bicicleta.

Novo Mundo

Joaquim se surpreende com a revelação de Thomas. Piatã e Olinto imploram que Ubirajara devolva as pesquisas de Ferdinando. Joaquim invade a casa de Anna. Fred folheia o diário do pai de Anna. Dom Pedro faz o parto de Leopoldina. Joaquim conta a Bonifácio suas descobertas sobre Thomas. Wolfgang e Libério elogiam o artigo de Diara. Dom Pedro, Peter e Lurdes estranham o comportamento de Leopoldina com Januária. Tibiriçá flagra Jacira chorando. Piatã, Olinto e Ferdinando pensam em como voltar para a aldeia. Elvira vê Thomas entrar na casa de Domitila. Joaquim analisa os documentos da época em que Thomas era Ministro. Anna encontra a sala secreta de Thomas.

Totalmente Demais

Jonatas é preso, e Fabinho se incomoda por Germano se preocupar. Cassandra diz a Débora que se vingará de Eliza. Carolina não gosta quando Pietro elogia Eliza. Carolina avisa a Eliza sobre a prisão de Jonatas, e ela se desespera. Fabinho incentiva Germano a demitir Jonatas. Stelinha apoia Eliza a não desistir de sua gravação. Zé Pedro teme dificuldade em libertar Jonatas. Jamaica lembra do pedido de Fabinho. Jacaré e Braço atacam Arthur e Eliza, que reconhece os bandidos. Eliza sofre por não conseguir visitar Jonatas. Florisval avisa a Rosângela sobre Jonatas. Jamaica acusa Fabinho de ser o responsável pela prisão de Jonatas.

Fina Estampa

Renê reclama de Tereza Cristina para Griselda. Íris fotografa Renê e Griselda se beijando. Quinzé tenta expulsar Teodora da antiga casa de sua mãe. Tereza Cristina ameaça se vingar de Crô se ele pensar em traí-la. Íris e Alice vasculham a mansão de Griselda. Griselda flagra Íris tentando abrir sua mala de dinheiro. Tereza Cristina lembra de sua noite com Pereirinha. Antenor marca um encontro com Beatriz. Tereza Cristina procura Pereirinha, e Griselda flagra os dois juntos em seu antigo quarto.