MALHAÇÃO SONHOS

Bianca consegue disfarçar, mas Gael repreende Duca e o compara a seu irmão Alan. Depois de o ônibus em que estava enguiçar, Sol decide correr até a Ribalta para não perder os testes. Duca se lembra de uma discussão entre Alan e sua avó Dalva. Gael se desculpa com Duca. Bianca sabota o banheiro da academia para distrair o pai, com a ajuda de Duca. Começam os testes da Ribalta. Pedro se prepara para sua audição. Gael descobre que Bianca se inscreveu na Ribalta. Jade grava a cena e divulga na internet.

FLOR DO CARIBE

Guiomar garante a Maria Adília que não colocará Candinho em risco, mas exigirá que Dionísio reconheça o rapaz como filho. Hélio é preso dentro do avião. Amaralina conta a Cristal que Duque é seu avô. Natália demonstra insegurança com os preparativos do casamento e se preocupa com a barriga que está custando a crescer. Alberto recebe uma intimação para depor como suspeito da explosão da mina. Dom Rafael aceita ajudar Cassiano na comercialização das pedras. Alberto avisa a Bibiana que Hélio foi preso.

HAJA CORAÇÃO

Bruna avisa a Camila que lutará por Giovanni. Dinalda deduz que Aparício está enganando Rebeca. Adônis despreza Carmela. Jéssica e suas amigas tentam humilhar Shirlei. Tancinha comenta com Shirlei que fica sensibilizada quando se encontra com Apolo. Fedora orienta Leozinho sobre como convencer Safira a assinar o documento de transferência de suas ações do Grand Bazzar. Tamara seduz Apolo.

A FORÇA DO QUERER

Zeca vê quando Jeiza desce do carro de Caio. Jeiza confessa a Cândida que gostou de ter beijado Caio. Caio questiona Irene sobre Solange. Silvana tenta convencer Eurico de que a assinatura nos cheques não é do empresário. Jeiza marca um jantar com Caio, e Alan aconselha a pupila a ter calma. Rubinho pede que Bibi negocie um armamento com bandidos, e Alessia alerta a amiga. Joyce rejeita Ivana, e Zu a conforta. Cândida comenta com Edinalva e Ritinha que Jeiza recebeu flores de Caio. Eurico cede em fazer um cartão de crédito para Elvira. Elvira pensa em pedir ajuda a Sabiá para encontrar Solange/Irene. Joyce decide cortar a mesada de Ivana. Simone sugere que Ivana adote o nome de Ivan. Ritinha conta para Zeca que Jeiza beijou outro homem. Bibi perde a negociação de armas com os bandidos.