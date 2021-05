Malhação: Sonhos

Cobra socorre Jade, e Roberta flagra o casal na Aquazen. Karina e Pedro dormem, e Tomtom e suas amigas brincam com os dois. Cobra assume que gosta de Jade. Gael descobre que Karina não dormiu em casa e se enfurece. Rute pede para Mari e Sol cantarem na festa de aniversário de Lincoln. Karina conta para Bianca que Duca esteve no show a que ela foi. Duca decide falar com Nat. Karina se recusa a estrelar o clipe da Galera da Ribalta. Sol canta para Wallace, que dança com BB. Gael revela a Heideguer que Nat era a namorada de Alan.

A Vida da Gente

Marcos e Dora contam para as filhas que irão morar juntos. Renato repreende Alice por comprar as fotos que estavam na livraria. Lourenço diz a Rodrigo que conheceu uma mulher em um site de relacionamentos. Celina conta para Dora que se encantou por um homem com quem conversou pela internet. Rodrigo se incomoda com os elogios de Lúcio para Ana. Eva chega à festa de Manuela.

Salve-se Quem Puder

Kyra/Cleyde se esforça para não se envolver com a declaração de amor de Alan, que fica arrasado quando a babá diz que ama outro homem. Dominique comenta com Edu sua desconfiança de que Renzo facilitou a fuga das três testemunhas. Rafael não consegue se relacionar com Renatinha, apesar das investidas da secretária. Alexia tem uma visão de Renzo durante o ‘show’ particular que faz para Zezinho. Pancho informa a Dominique que Mário foi para São Paulo. Ermelinda deixa Luna viajar com Téo. Micaela avisa a Helena que decidiu estudar em Harvard. Kyra confessa às duas amigas que está apaixonada por Rafael e Alan. Zezinho decide seguir Alexia. Helena pede ajuda a Luna/Fiona para convencer Téo a fazer a cirurgia. Alexia/Josimara vê Zezinho na Labrador.

Império

Fernando se descontrola ao ver Cristina e Vicente juntos. Cora pede para Xana expulsar Robertão de sua casa. José Pedro tira satisfações com Maria Marta sobre o atraso nas obras de seu apartamento. A obra no camelódromo é concluída. José Alfredo pega a escritura de doação do apartamento que dará para Maria Ísis. Vicente convence Cristina a ir com ele à festa da Império. Elivaldo desconfia quando Cora afirma que Cristina é filha de José Alfredo. Enrico elogia Cláudio, que se emociona. José Pedro avisa a Marta que Cristina está na festa.