Malhação: Viva a Diferença

Dóris e Bóris explicam a Ellen que ela precisará de uma nota mínima para ser aprovada para a bolsa de estudos. Benê decide ajudar Ellen a estudar. Lica confronta Edgar. Dóris exige que Tato entregue um comunicado a Aldo, e o rapaz teme que a diretora descubra que ele falsificou a assinatura do pai. Keyla permite que K1 a ajude na Balada Cultural. Jota e Fio ajudam Ellen a estudar. Malu prepara as questões da prova. Anderson, Tina, Keyla, Lica e Benê apoiam Ellen, que teme não se sair bem na prova. Começa o teste de Ellen para ganhar a bolsa de estudos.

Novo Mundo

Dom Pedro se desespera ao ver Domitila ferida e Leopoldina se apressa para ajudar a rival. Peter sente os mesmos sintomas de Wolfgang e Amália descobre que eles foram envenenados. Anna e Joaquim não conseguem retirar o nome de Thomas do registro de Vitória. Amália e Ferdinando impedem Hilda de alimentar Wolfgang. Anna tem uma ideia para salvar Idalina. Greta encontra Ferdinando em seu quarto e tenta fugir. Cosette convida Joaquim para trabalhar em sua peça. Olinto desiste de voltar para a cidade. Patrício pede para trabalhar para Domitila, e Leopoldina o expulsa do palácio. Dom Pedro manda Francisco levar Domitila de volta para São Paulo. Greta invade o quarto de Wolfgang e atenta contra ele. Pedro e Bonifácio se desentendem, e o ministro abandona o cargo.

Totalmente Demais

Rafael não acredita na amnésia de Sofia e acaba irritando Germano. Lili pede a Germano que durma em seu quarto, para Sofia não desconfiar de que eles não estão mais juntos. Rafael tenta convencer Lili de que há alguma coisa estranha na história contada por Sofia. Lili termina o relacionamento com Rafael, afirmando que não pode ficar com o rapaz depois do reaparecimento de Sofia. Arthur avisa a Eliza que ela fará um editorial de moda no Uruguai. Sofia flagra Lili beijando Rafael.

Fina Estampa

Crô explica a Celeste o que aconteceu com Baltazar. Quinzé pergunta se Teodora ainda o ama. Tereza Cristina leva Pereirinha para jantar no Brasileiríssimo. O delegado Paredes afirma a Joana que conseguirá derrubar o álibi de Tereza Cristina. Paulo pensa em Esther. Esther se entristece com Guaracy. Celina cobra uma atitude de Beatriz. Wallace leva Dagmar para casa. Daniel e Solange têm sua primeira noite de amor.

NOVELAS / RESUMOS DO DIA