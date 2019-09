Malhação: Toda Forma de Amar

Filipe tenta convencer Rita a acatar a condição de Lígia. Nanda agradece Cléber por ajudá-la a afastar João Estrela. Raíssa descobre que ela e Nanda terão que cantar novas músicas em suas apresentações. Nanda implora para que Cléber componha uma nova música para ela, contrariando Anjinha. Lígia e Joaquim temem a aproximação de Rita e Nina. Tatoo diz a Raíssa que ela é a única pessoa que pode fazer Camelo voltar a compor. Jaqueline sente ciúme de Thiago com Sophia. Anjinha se sente rejeitada por Cléber. Lígia faz o parto de Cibele. João Estrela seduz Nanda e insinua que pode ajudar a menina na final do concurso.

Bom Sucesso

Alberto explica a Marcos que, caso não demitisse Paloma, ela poderia ser presa. Paloma aceita a proposta de emprego de Eric. Sofia mostra a Alberto a foto de Eric com a família de Paloma, enviada por Peter. Alberto encontra o original do livro escrito por Eric. Marcos obriga Diogo a enviar o vídeo dos bandidos para ele. Alberto conta a Sofia que não leu o livro de Eric, e assume ter vergonha do que fez. Ramon diz a Paloma que Alberto e Eric querem usá-la. Marcos flagra Felipe e Evelyn se beijando na editora. Nana se assusta ao acordar na casa de Mário, sem saber se dormiu com o editor.

A Dona do Pedaço

Fabiana chantageia Jô após briga. Téo desconfia ao ver Fabiana deixando o prédio de Jô. Chiclete desiste de sair da cidade e garante a Beatriz que descobrirá o que está acontecendo com Vivi. Jô planeja tirar a vida de Fabiana. Eusébio culpa Chico por Rock ter sido dopado. Camilo obriga Vivi a ir com Berta para seus ensaios fotográficos. Rock exige que Paixão marque uma revanche da luta. Cornélia expulsa Chico da mansão. Kim estranha o comportamento de Vivi. Rael consegue uma arma para Jô. Fabiana se incomoda com a nova confeitaria da Maria da Paz. Téo comenta com Rock e Agno sua desconfiança sobre Fabiana e Jô. Maria da Paz inaugura sua confeitaria. Agno pensa em afastar Joana de Rock. Jô ameaça disparar contra Fabiana, que empurra a moça contra a janela.

A Rede Globo não divulgou o resumo dos capítulos finais de Órfãos da Terra.