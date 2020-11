Malhação: Viva a Diferença

Fio e Clara se aproximam. Josefina conversa com Dóris e Roney sobre sua preocupação com o vício de Julinho em jogos digitais.

Tina e Ellen falam com as amigas sobre suas paixões por Anderson e Jota. Ernesto flerta com Nena. K1 e K2 estranham a felicidade de Fio. Keyla, Lica e Benê repassam com as amigas os acontecimentos de suas vidas no último ano. Tonico aprende a andar e todas se emocionam.

Flor do Caribe

Doralice se sensibiliza com a notícia da gravidez de Natália. Guiomar consegue que Alberto passe para seu nome a casa que era da ONG. Olívia conta a Cassiano que Chico pode perder a visão se não fizer uma cirurgia. Rodrigo e Ciro constatam que Amadeu e Isabel estão juntos e avisam ao casal que eles ocuparão o mesmo quarto a partir de agora. Cassiano e os tenentes descobrem que Alberto está envolvido com a existência da pista de voo clandestina.

Haja Coração

Leozinho teme pela vida de Fedora. Tancinha e Apolo são expulsos da igreja. Adriana alerta Beto, que confessa a Henrique sua paixão por Tancinha. Lucrécia chora a morte de Teodora, e Leozinho desmaia ao ver Fedora viva. Aparício diz a Fedora que não encontraram o corpo de sua mãe. Leozinho pede que Dinamite desapareça de

sua vida. Tancinha planeja conseguir uma foto de seu pai com os Abdalla. Oficiais da aeronáutica chegam à mansão de Fedora.

A Força do Querer

Dantas comenta com Eurico que a polícia acredita que a responsável pelo incêndio no restaurante seja uma mulher. Ritinha se incomoda por não poder ir à luta de Jeiza. Cibele recebe a notificação do juiz para se manter longe de Ruy. Ruy flagra Eugênio deixando o apartamento de Irene. Todos torcem por Jeiza em sua luta. Ruy comenta com Ivana sua desconfiança sobre Eugênio estar tendo um caso. Bibi teme que seu crime seja descoberto. A polícia invade o cassino, mas Silvana consegue fugir. Cibele aceita a conciliação com Ruy. Rubinho pede que Bibi lhe consiga um celular. O delegado questiona Bibi sobre a noite do incêndio.

