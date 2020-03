Magazine Confira o resumo das novelas desta terça-feira, 24 de março de 2020

Malhação: Toda Forma de Amar Filipe discute com Lígia. Cléber sugere ir com Anjinha a um motel. Carla insiste em saber quais os assuntos que Marco trata com Rugieri. Guga, Serginho e Meg cuidam de Zé Rafael. Anjinha discute com Marco por conta de seu namoro com Cléber. Diana comemora o sucesso de sua campanha pela abstinência sexual. Nanda e Fafi pressionam par...