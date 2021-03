Malhação: Sonhos

Karina despeja um balde de água em Pedro. Rute incentiva Jeff a participar do clipe. Jade se arrepende e tenta impedir Cobra de prejudicar Bárbara. Cobra enfrenta Luiz e Diego para defender Bárbara, que aconselha Jade a se afastar do rapaz. Dandara comemora o retorno de Mari à Ribalta. Nando pressiona Pedro sobre o dinheiro do estúdio. Mari e Jeff decidem ser apenas amigos. Jade vence o teste para o clipe e comemora com Lucrécia. Jade e Cobra se beijam. Pedro pede para fazer uma aula experimental na academia de Gael.

A Vida da Gente

Manuela explica para Rodrigo tudo o que Ana passou para poder ficar com Júlia. Rodrigo conversa com Lourenço sobre a filha. Eva fica indignada com a frieza de Vitória ao falar sobre o estado de saúde de Ana. O médico diz a Jonas que sua cirurgia não pode ser revertida e Cris fica inconsolável. Iná convence Manuela a sair do hospital e descansar na casa de Alice. Rodrigo conversa com o advogado sobre o problema com a filiação de Júlia. Vivi incentiva Cris a fazer uma inseminação artificial para realizar o sonho de ser mãe. Rodrigo conta para Jonas que Júlia é sua neta.

Salve-se Quem Puder

Donato é imobilizado pelos comissários do voo. Luna cede ao amor que sente por Juan e aceita reatar com o ex-namorado. O avião onde estão Kyra e Alexia faz um pouso forçado em Cancún. Alan pede à prima Alexia que volte para o Brasil preocupado com as notícias sobre a chegada de um furacão na região. Alexia se encanta por Renzo e se envolve com o rapaz. Helena repreende Téo por querer documentar o furacão. Alexia se desespera ao perceber que Renzo furtou seu anel da sorte. Dominique e Pancho fazem Vitório de refém. Alexia convence Kyra e Luna a irem com ela atrás de Renzo.

Amor de Mãe

Nuno confunde as informações sobre a infância de Danilo. Álvaro trama com Lucas um plano para retomar a presidência da PWA. Davi e Érica se aproximam, e Lurdes aconselha a filha. Danilo sonda Thelma sobre o incêndio. Carol insinua que Natália deve contar a Vitória e Miranda sobre a doença de sua mãe. Álvaro contrata Farula para sua Fundação, e Sandro alerta o amigo. Ryan procura Marina. Marina se declara para Ryan. Vitória entrega a Lurdes uma lista de pacientes que deram entrada no Hospital do Passeio no ano em que Domênico foi vendido. Lurdes descobre que Danilo é Domênico.