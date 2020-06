Malhação: Viva a Diferença

Keyla fala para as amigas que encontrará Deco antes da festa. Felipe ensina Lica a grafitar. Roney se recusa a contar para Josefina o que aconteceu entre ele e o pai de Tato. Tina e Ellen dão um ultimato em Keyla. MB discute com Lica por causa de Felipe. MB tenta afastar Felipe da banda. Marta e Luís se beijam. Edgar discute com Malu. Dóris fica orgulhosa ao ver a escola arrumada. Benê se preocupa com a renda da festa. Keyla não ouve a mensagem de Deco, avisando que irá a seu encontro.

Novo Mundo

Piatã, Olinto e Jacira afirmam que ajudarão Joaquim a resgatar Anna. Licurgo estranha o comportamento de Germana. Hugo diz a Quinzinho que Joaquim escapou da prisão. Leopoldina consegue avisar a Anna que Joaquim está livre. Tibiriçá garante a Joaquim que Elvira está viva. Incentivado por Domitila, Dom Pedro não comparece à reunião com os liberais. Amália beija Peter. Elvira despista Jacinto, mas acaba presa.

Totalmente Demais

Carolina comunica à sua equipe que a próxima prova do concurso será um editorial romântico. Eliza avisa a Arthur que não sabe se conseguirá fazer o editorial. João e Maria fotografam Lili com Rafael saindo do estúdio e enviam para Dorinha. Arthur orienta Max a beijar Eliza para o ensaio do editorial romântico, mas a modelo trava. Dorinha arma um jantar para unir Germano e Carolina. Germano se surpreende ao ver, no celular de Dorinha, uma foto de Lili e Rafael juntos. Arthur ensaia um beijo técnico com Eliza para o editorial romântico. Rafael vê Germano e Carolina em clima de intimidade.

Fina Estampa

Tereza Cristina critica o restaurante, e Renê a expulsa do estabelecimento. Paulo visita Esther e se desentende com Guaracy. Tereza Cristina exige que Ferdinand ateie fogo à mansão de Griselda. Barinski conversa com Silveira. Rafael consegue um alvará de soltura e marca um encontro com Amália. Ferdinand invade a mansão de Griselda e prende Amália. Rafael chega ao Marapendi Dreams. Tereza Cristina finge espanto ao saber do incêndio na casa de Griselda. Griselda se desespera ao saber que Amália está dentro da casa em chamas.