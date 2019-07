Malhação

Madureira e Marco disputam a mesa da pizzaria. Anjinha defende Cléber de Dragão. Neide e Marco se beijam. Raíssa grava seu vídeo para ajudar a escola. Lara afirma a Filipe que ele precisa escolher entre Rita e sua família. Raíssa e Jaqueline veem Marco e Neide se beijando. Thiago humilha Cléber por causa do jeito de Anjinha. Lara afirma a Filipe que pode usar Isaura para ganhar o processo contra Rita. Raíssa e Nanda zombam de Carla. Lara se irrita ao ver Tadeu com Isaura. Rita e Filipe se surpreendem com a presença um do outro no sítio de Isaura.

Órfãos da Terra

Dalila se irrita com a afirmação de Almeidinha e ordena que Gabriel mantenha Robson calado. Bruno tenta se explicar para Martin. Elias e Helena jantam juntos. Aline brinca com Salma e Arturzinho, encantando-se ainda mais pela menina. Zuleika vê Almeidinha deixando um hotel ao lado de Péricles. Padre Zoran ajuda Missade a procurar emprego. Chega o dia do casamento de Jamil e Dalila. Omar e Bóris se enfrentam. Rania incentiva Laila a impedir o casamento de Jamil. Abner abandona Latifa e Ester. Faruq é desprezado pelos pacientes da clínica. Bruno ajuda Laila a entrar escondida na festa de casamento. Padre Zoran leva Salma para a casa de Aline, e Arturzinho fica enciumado. Dalila orienta Fauze a capturar Raduan para chantagear Jamil.

Verão 90

Vanessa se desespera com o acidente de Jerônimo. Ticiano e Gisela terminam seus relacionamentos para ficarem juntos. Larissa consegue a pós-graduação na Alemanha. Lidiane diz a Patrick que não pode abandonar Quinzão. Após uma passagem de tempo, Quinzão avisa a Lidiane que eles terão de deixar a cobertura. Floriano conta a Dirce que Álamo fechou a Top Wave. Durante a transmissão do jogo da final da Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos, Janaína, João e Vanessa reconhecem Jerônimo e Galdino na arquibancada do estádio.

A Dona do Pedaço

Chiclete não consegue executar seu plano. Amadeu repreende Maria da Paz pela compra da casa. Chiclete conversa com Evelina sobre Vivi. Jô e Régis comemoram a compra da mansão. Antero sugere que Rock e Zé Hélio investiguem o celular de Jô. Com a ajuda de Rock, Dorotéia prepara uma armadilha para Eusébio e Gina. Vivi incentiva Kim a fazer uma festa para apresentar Márcio aos amigos. Moacir fotografa Agno com garotos de programa. Jô mente para Maria da Paz sobre seu paradeiro. Kim implica com Silvia. Camilo questiona Silvia sobre o namorado de Vivi. Moacir mostra as fotos que tirou de Agno para Amadeu. Régis convence Maria da Paz a fechar negócio com Agno. Lyris se surpreende com a revelação sobre Agno. Vivi vê Chiclete apontar a arma para ela. Téo questiona Jô sobre a mentira que contou para Maria da Paz.

Jezabel

Bem-Hadade diz a Abbas não se conformar em ter sido derrotado. Acabe pede a Hannibal, Barzilai e aos soldados Levi, Miguel, Joel e Geazi, Sidônio que descansem. Inlá abraça Micaías. Acabe diz que quer vê-lo. Acabe aceita o acordo de Bem-Hadade e o deixa partir. Naamã conversa com Hazael e diz que o plano de Bem-Hadade deu certo. Jezabel encontra com Tadeu na vinha. Dido avisa à Queila que a guerra acabou. Alguns dias depois, Acabe está sem se alimentar e provoca preocupação em Jezabel. Jezabel pede que Acabe reaja e manda ele se levantar. Acabe não obedece. Jezabel sugere e os dois vão até Nabote para comprar a vinha.