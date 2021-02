Malhação: Sonhos

Bianca decide ir embora e frustra Duca. Pensando em se aproximar de Bianca, João sugere que Dandara convide Gael e suas filhas para jantar. Gael se descontrola ao ver uma foto de Ana com René no quarto de Karina, e Bianca desconfia. Tomtom aconselha Pedro a compor músicas de amor. Duca se desculpa com Bianca. Marcelo e Delma namoram. Karina se irrita ao ver Pedro na casa de Dandara. Bianca e João se aproximam. Bete descobre que Sol dormiu durante uma prova. Tomtom tem uma crise de asma. René vai à casa de Dandara.

Flor do Caribe

Manolo decide ficar em Vila dos Ventos. Lindaura sugere que os ciganos fiquem acampados em um terreno próximo ao sítio de Veridiana. Cassiano e os tenentes conseguem assumir o comando do voo sem que Dionísio perceba. Hélio desconfia de Castro, quando o advogado avisa que foi contratado por seus pais para defendê-lo. Dionísio é algemado e Cassiano avisa que ele irá para a cadeia. Alberto tem um surto e é internado em uma clínica psiquiátrica.

Hja Coração

Tancinha tenta acalmar Beto. Apolo garante que descobrirá o que aconteceu com ele na noite anterior ao seu casamento. Felipe afirma a Jéssica que provará a inocência de Shirlei. Guido desconfia que Vitória tenha armado contra Shirlei. Carmela sente medo de Adônis. Beto pede Tancinha em casamento. Leozinho organiza sua fuga com Fedora. Safira e Lucrécia seguem Agilson. Jéssica entrega o pagamento a Carmela. Felipe visita Shirlei na delegacia. Camila se emociona com os moradores de rua. Fedora e Leozinho fogem no carro de Aparício. Lucrécia descobre o segredo de Agilson. Guido vai à delegacia falar com Shirlei e encontra Tancinha.

A Força do Querer

Rubinho encontra com Carine. Dedé e Bibi estranham a demora de Rubinho. Caio e Jeiza celebram sua viagem. Alan e Érica visitam Abel e Nazaré, e o treinador explica que não conseguiu avisar a Jeiza sobre Zeca. Ruy confronta Ritinha. Simone conta a Ivan que Cláudio voltará para o Brasil. Irene provoca Joyce. Abel revela a Cibele que Ritinha é bígama. Jeiza afirma a Zeca que ele precisa revelar tudo o que sabe à polícia. Silvana perde no jogo, e Dita teme a reação do agiota. Edinalva planeja a fuga de Ritinha para o Pará. A polícia avisa a Caio que descobriram o paradeiro de Rubinho. Cibele conta a Ruy e Eugênio que Ritinha é bígama.