Malhação: Viva a Diferença

Keyla convida as amigas para o ritual indígena que vai homenagear Tonico, e comenta sobre a ausência de Lica. Mitsuko exige que Telma fique com Tina, para impedir que a filha fique sozinha em casa. K1 conta para K2 que passou a noite em uma festa na casa de Lica com MB. Deco convida Tato para ser padrinho de Tonico. Benê tenta compor uma música. Malu anuncia as novas regras para o uso do uniforme da escola. Os alunos pressionam Clara por causa de Malu, e Ellen a defende. Lica desabafa com Leide e diz que teme ser igual a Edgar.

Flor do Caribe

Cassiano colhe uma flor do Caribe para dar a Ester quando chegar ao Brasil. Cassiano e Duque conseguem embarcar em um ônibus que passa pela estrada. Alberto ordena a Hélio que feche a mina e se livre dos funcionários, ameaçando demiti-lo. Dom Rafael manda os capangas procurarem Cassiano e Duque. Donato discute com Hélio. Amaralina oferece ajuda para esconder Cassiano e Duque em uma casa noturna. Isabel avisa a Rodrigo e aos amigos da república que irá morar com eles. Cassiano fica encantado ao ver Cristal dançando.

Totalmente Demais

Suely convida Débora para morar com ela. Eliza chega à casa de Jonatas e seduz o namorado. Uma assistente social repreende Claudia por não contar a verdade a Carolina sobre Gabriel. Orientado por Cassandra, Hugo faz Suely confessar que só está interessada em seu dinheiro, e Débora ouve. Carolina sai para jantar com Gabriel e Pietro. Germano escuta Euzébia dizer a Lili que acredita que ela esteja grávida. Arthur chega no bistrô com Natasha, e Carol vê o casal se beijando.

A Força do Querer

Ruy pergunta sobre Ritinha. Ritinha não consegue convencer Zeca a entrar no rio com ela. Abel não gosta quando o filho diz que se casará com Ritinha. Cibele planeja seu casamento com Ruy. Silvana joga pôquer. Ivana conta que entrará para o time de vôlei e se entristece com o desprezo de Joyce. Ruy leva Ritinha para passear e descobre que Zeca é caminhoneiro. Bibi fica encantada com o romantismo de Rubinho. Heleninha comenta com Joyce que seu irmão Caio voltará ao Brasil. Abel comenta que gostaria de encontrar o índio que salvou a vida de seu filho. Bibi recebe uma carta de despejo. Ritinha pede para ir com Zeca para o Rio de Janeiro. Ruy vê Ritinha se despedir de Zeca.

