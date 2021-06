Malhação: Sonhos

Marcelo fica arrasado depois de conversar com Pedro. João sugere que Pedro conte a verdade para Karina, antes de falar sobre o caso entre Roberta e Marcelo para Delma. Gael pede para passar a noite com Dandara. Pedro não consegue contar a verdade para Karina, e Bianca fica aliviada. Pedro impede Marcelo de contar para Delma seu caso com Roberta, mas exige que o pai se afaste da moça. Simplício observa Sol de longe. Duca ajuda Tainá, e Bianca vê os dois juntos.

A Vida da Gente

Francisco diz a Nanda que não quer morar com o avô. Eva tenta arrumar um emprego. Lúcio confessa a Celina que ficou animado com o reencontro com Laura. Lorena fica desconfiada quando Matias mostra o presente que Cris lhe deu. Eva tenta um emprego em uma galeria de arte. Wilson conta a verdade para Aurélia e termina o namoro. Ana ouve Júlia fingindo que está falando com Manuela e fica arrasada. Nanda leva Francisco à casa do avô. Dora se desespera quando Marcos avisa que pediu demissão.

Salve-se Quem Puder

Luna mente e diz a Téo que se aproximou do rapaz por interesse e que nunca o amou. Rafael e Júlia fingem para os funcionários da Labrador que não se conhecem, mas Renzo percebe o clima entre os dois. Dominique manda Edu investigar a vida de Ermelinda. Helena consola Téo, que está arrasado por pensar que foi enganado por Luna/Fiona. Gael encontra Úrsula desmaiada perto de frascos de remédios no chão. A consulesa avisa aos ex-protetores oficiais de Alexia, Luna e Kyra que os bandidos estão atrás de Ermelinda. Ermelinda fica surpresa ao constatar que Nanico foi escalado para protegê-la.

Império

Maria Clara se desespera ao ver as imagens do noivo. José Alfredo fala com Cláudio e decide procurar Enrico. Cristina sente compaixão por Maria Clara. Jurema visita Tuane no camelódromo. Cora ameaça Cristina para que ela vá ao casamento de Maria Clara. José Pedro lamenta o ocorrido na despedida de solteiro de Enrico. Beatriz não consegue convencer Enrico a manter o casamento. Cláudio avisa a José Alfredo que Enrico não vá ao casamento. Wilson abre um buraco na parede de sua cela. Orville fala sobre Salvador para jornalistas. Maria Clara se preocupa com Enrico. Cristina hostiliza um repórter.