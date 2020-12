Malhação: Viva a Diferença

Chega o dia de K2 dar o depoimento sobre gravidez em um documentário. Tina alerta Noboru sobre o estado de saúde de Mitsuko. Boris orienta Roney sobre Gabriel. Benê Liga para Tina dizendo que vai jantar no Noboru com a familia de Guto. K1 mostra para keyla como k2 está transtornada por causa da gravidez falsa. Keyla elabora um plano. Guto e Benê combinam como será o jantar. Michel diz que dá dinheiro para MB em troca de colocar algumas empresas no nome dele. K2 diz que precisa conversar com Tato.

Flor do Caribe

Dionísio passa mal e Alberto pede socorro a Guiomar. Ester conta para Samuel e Lindaura sobre a discussão que teve com Dionísio. Guiomar leva Dionísio para o hospital. Samuel confessa à filha que não sabe o que fazer para se defender de Dionísio. Samuca entrega a Cassiano a carta de amor que Ester lhe escreveu. Lino viaja para o Rio de Janeiro com Carol, em busca de Maria Adília. Alberto culpa Ester pela internação de Dionísio.

Haja Coração

Aparício insiste que Giovanni aceite trabalhar no Grand Bazzar, e o rapaz desconfia de suas intenções. Jéssica descobre que Felipe pretende contratar um ortopedista para Shirlei e briga com o namorado. Tancinha escuta Apolo dizer a Adriana que deseja viajar logo para esquecê-la. Giovanni diz a Shirlei que irá trabalhar no Grand Bazzar para investigar o desaparecimento de Guido e descobrir quem o incriminou pela explosão do depósito. Adriana avisa a Apolo que ele embarcará no dia seguinte para Miami. Enéas pergunta a Aparício se ele não tem receio de que Rebeca se interesse por Agilson. Shirlei ouve quando Adônis mente para Guto sobre sua situação financeira e conclui que o irmão de Apolo é um mentiroso.

A Força do Querer

Rubinho foge da prisão. Dantas fala com Shirley sobre sua desconfiança com Mira. Cibele consegue um kit para fazer o exame de DNA. Irene exige que Mira continue no escritório de Eugênio. Zeca conversa com Mere. Bibi encontra Rubinho. Joyce troca confidências com Cibele. Edinalva pede dinheiro a Eurico. Rubinho avisa a Bibi que montará uma refinaria para Sabiá. Jeiza acerta com Alan sua ida a uma comunidade para um projeto social. Silvana não se intimida com as ameaças de Irene. Ritinha avisa a Ruy que irá embora com seu filho se Cibele chegar perto dele. Ivana confidencia a Simone que pode ser transsexual.