Magazine Confira o resumo das novelas desta terça-feira, 21 de julho de 2020

Malhação - Deco pede a Roney para falar com Keyla em particular. Deco garante a Keyla que não fugirá de suas responsabilidades com Tonico. Lica, Ellen e Tina acreditam que Keyla ficará com Deco, e Benê se preocupa com Tato. Anderson convida Tina para um churrasco em sua casa. Das Dores e K2 incentivam Tato a cozinhar. K1 se exibe no carro de MB. Felipe e Lica namora...