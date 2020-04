Malhação: Viva a Diferença

Ellen, Tina, Lica e Benê disfarçam para que Keyla não perceba o motivo da discussão. Marta tenta convencer Lica a se entender com Clara. Keyla descobre a página de Deco aberta no computador, e Benê fica nervosa. Ellen vai ao hospital se aconselhar com a mãe, e Nena a orienta a procurar Dóris. Anderson decide ir com a irmã até o colégio. Ellen se surpreende ao ver Jota deixar a sala de Dóris. Keyla procura Deco.

Novo Mundo

Joaquim tenta convencer Anna a reatar com ele. Wolfgang implora que Elvira o ajude a encontrar Diara. Sebastião manda seus capangas castigarem o editor do jornal. Domitila deixa seus filhos aos cuidados de freiras. Fred recebe o convite do casamento de Thomas e Anna. Joaquim assiste ao casamento de Anna. Germana e Licurgo tentam comprar um escravizado. Leopoldina percebe os olhares de Dulcina para Pedro. Thomas consegue adiar o processo de Domitila. Leopoldina surpreende Dulcina. Joaquim decide ir embora e leva Quinzinho com ele. Anna se prepara para sua noite de núpcias. Joaquim e Quinzinho chegam à aldeia. Anna muda seu visual. Lurdes, Dalva e Patrício ajudam Leopoldina a mandar Dulcina embora do Palácio. Cecília visita Amália. Tibiriçá reclama do comportamento de Jacira para Joaquim. Jacira salva a vida de Ubirajara.

Totalmente Demais

Débora diz a Cassandra que a agressão de Eliza ao Comendador foi amplamente divulgada. Rafael comenta com Lu que Sofia foi um grande amor. Fabinho fica surpreso ao ver Germano e Lili se beijando. Jonatas conforta Eliza. Rosângela conta para Jonatas que Florisval se mudou para Curicica. Cassandra tenta queimar a foto que Hugo guarda de Carolina, mas Débora impede. Cassandra rasga a foto de Carolina.

Fina Estampa

Renê e Guaracy convidam Griselda para jantar. Quinzé fala com Dagmar sobre o encontro com Teodora. Renê e Guaracy se surpreendem com o novo visual de Griselda. Letícia ignora Juan. Tereza Cristina surpreende Griselda e Guaracy jantando com Renê. Beatriz incentiva Danielle a lutar para ficar com Pedro. Paulo e Esther têm uma grande discussão. Celina e Henrique chegam à casa de Danielle e os três trocam acusações. Teodora olha a foto de Quinzinho. Marcela seduz Paulo. Renê avisa a Tereza Cristina que seu comportamento irá separar os dois.