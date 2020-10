Malhação: Viva a Diferença

A bomba de Dogão explode, e Benê é atingida. Josefina cuida de Benê. Ernesto alerta Dóris sobre Dogão. Benê teme ter perdido sua audição, e é levada por Josefina, Roney e Keyla ao posto médico. Dóris reúne professores e alunos para debater o uso de celulares em sala de aula. Marta volta de Paris e conta a Leide que Lica decidiu passar mais um tempo fora do país. Luís pede o apoio de Marta na luta pela guarda de Clara. O médico diz que Benê teve uma inflamação leve nos tímpanos. Keyla confronta Dogão. Benê se desespera ao não conseguir ouvir sua música.

Flor do Caribe

Cassiano explica a Ester que Cristal é uma amiga que o ajudou a fugir do Caribe e que nunca tiveram relacionamento amoroso. Alberto assiste às imagens do encontro de Ester com Cassiano, captadas pelo aparelho de espionagem. Hélio avisa a Taís que Gonzalo irá à procura de Cassiano no mar. Cassiano resolve pular do barco e pede a Donato que avise a Taís para pegá-lo na praia. Samuel desconfia que Guiomar esteja acobertando Dionísio.

Haja Coração

Bruna conta para Giovanni que Camila perdeu a memória. Fedora não acredita na amnésia de Camila. Penélope discute com Olavo. Teodora apoia o casamento de Fedora com Leozinho, contrariando Aparício. Apolo estranha quando Adônis pede dinheiro a Nair. Francesca desconfia do novo emprego de Shirlei. Apolo se enfurece com Tancinha por ter perdido a oportunidade de trabalhar como piloto na equipe de Adriana. Camila pede ajuda à enfermeira, que lhe conta que o rapaz que a salvou do acidente esteve no hospital. Giovanni tem dificuldade em arrumar emprego por causa das acusações que circulam na internet.

A Força do Querer

Joyce se desespera com o vídeo. Silvana pede dinheiro emprestado a Caio. Dantas se enfurece ao ver que Shirley o abandonou e levou quase todos os seus aparelhos eletrônicos. Rubinho recebe as coordenadas de um encontro à noite e fica nervoso quando Bibi avisa que eles irão para a Estudantina. Rubinho deixa a Estudantina, e Yuri o vê saindo de casa em um carro estranho. Zeca pede Jeiza em casamento. Silvana furta dinheiro de Eurico. Cibele chega para trabalhar na C.Garcia e todos se surpreendem. Yuri conta para Bibi que Rubinho não pegou um táxi para sair de casa.