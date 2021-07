Malhação

Lucrécia decide contar para seus alunos que está doente. Tomtom encontra a luvinha de Alan na praça e a entrega para Pedro. Simplício pede para Rute ajudá-lo a se reaproximar de Bete. King apressa Simplício a arrumar um lugar para guardar suas mercadorias. Bianca compara Karina com Duca. Nat ouve Lobão falar com os lutadores sobre a Warriors. Jeff pede para Sol cortar seu cabelo. Nat tenta gravar uma confissão de Heideguer, mas é surpreendida pelo advogado.

A Vida da Gente

Júlia fala para Ana que Manuela não irá ao seu casamento. Lúcio aconselha Ana a procurar Manuela. Lourenço chama Rodrigo para visitar Tiago. Alice questiona Suzana sobre sua conversa com Renato. Olívia pega o anel que Sofia ganhou de Miguel para ir a uma festa. Ana procura Manuela, e as duas irmãs acabam discutindo.

Pega Pega

Malagueta ajuda Sandra Helena a fazer o teste de gravidez e mente para a colega dizendo que o resultado foi positivo. Luiza e Eric têm sua primeira noite de amor. Maria Pia sente raiva ao constatar que Eric passou a noite com Luiza. Chega o dia da festa de Luiza no Carioca Palace. Malagueta, Júlio, Sandra Helena e Agnaldo fazem suas partes no roubo do cofre. Eric diz a Luiza que se hospedou no hotel para ficar com ela depois da festa. Bebeth furta os brincos de uma convidada da festa de Luiza. Luiza não gosta de saber que Pedrinho vendeu o hotel para Eric.

Império

José Alfredo manda Josué levá-lo à casa de Cora. Tuane sugere que Elivaldo se aproxime de José Alfredo. Cora encontra José Alfredo e cai desmaiada. Jurema e Reginaldo se surpreendem ao encontrar bolsas roubadas no armário de Jairo. Cora avisa a José Alfredo que está com os pedaços de seu diamante rosa. Antoninho se surpreende ao saber que Enrico está cozinhando para Manoel. Maria Ísis expulsa os pais do restaurante de Vicente, e Magnólia promete acabar com o romance da filha com José Alfredo. Robertão é aprovado para fazer a campanha com Giancarlo. José Pedro afirma a Maria Marta que Cristina não descobrirá nenhum desfalque na empresa. Téo pensa em publicar a gravação que Danielle fez de José Pedro. José Alfredo conversa com Cristina sobre a empresa. Maria Marta arma um escândalo ao ver Maria Ísis na joalheria Império.