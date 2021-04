Malhação: Sonhos

Duca percebe a felicidade de Karina e Pedro e desiste de contar o que descobriu. Mari e Jeff ficam satisfeitos por conseguirem ficar juntos. Duca diz a Pedro que descobriu que ele recebeu dinheiro para namorar Karina. João se revolta com a decisão de Dandara em deixá-lo morar com René. Pedro reclama por João ter contado seu segredo para Duca. Edgard e Lucrécia convencem Nando a fazer uma sessão mediúnica na Ribalta. Duca reclama de Bianca para Dalva, que se preocupa com o namoro dos dois.

A Vida da Gente

Manuela publica fotos suas com Júlia e Rodrigo no blog que fez para Ana. Júlia começa a andar. Rodrigo frequenta a faculdade de arquitetura. Rodrigo leva a filha para visitar Ana. Há uma passagem de tempo e Júlia continua crescendo feliz. Iná percebe que Manuela sente alguma coisa por Rodrigo. Rodrigo confessa a Lourenço que está cada vez mais próximo de Manuela. Rodrigo e Manuela se beijam. Rodrigo pergunta para Manuela se ela quer casar com ele.

Salve-se Quem Puder

Kyra conta a Luna que Alexia vai fingir psicografar uma carta sua para Rafael. Bia revela a Agnes que seu marcapasso é um empecilho para ela começar um relacionamento. Rafael lê a suposta carta psicografada por Kyra e tem a impressão de que a moça ainda está viva. Téo pensa em seguir as sessões de fisioterapia com Luna/Fiona. Vicky percebe o clima entre Luna/Fiona e Téo. Alan e Tarantino se preocupam com a confusão mental de Ignácio. Téo confessa a Enéas que Luna/Fiona mexe com ele. Kyra/Cleyde, Queen e Mosquito constatam que Ignácio fugiu de casa.

Império

Cristina mente para José Alfredo. Maria Isis pede para Severo e Magnólia impedirem Robertão de voltar à sua casa. José Alfredo chega à casa de Maria Isis. Cristina vai ao camelódromo. Maria Clara gosta da comida de Vicente. Xana, Fernando e Cora cobram de Cristina uma explicação por seu sumiço. Tuane pede para Reginaldo deixá-la conversar com Elivaldo. José Alfredo encontra Maria Marta à sua espera e se surpreende. José Pedro fica nervoso ao descobrir que Téo divulgou uma notícia insinuando que ele teria atropelado uma pessoa. Cora dá um ultimato em Cristina. Tuane tenta convencer Elivaldo a deixá-la ficar com a guarda de Victor. José Alfredo vê Cristina na porta de sua empresa e vai falar com ela.