Malhação: Sonhos

BB tenta se desvencilhar de Cobra. Encorajada por Jeff, Mari consegue se apresentar. Edgard convida René para lecionar na Ribalta. Lucrécia e Dandara apoiam BB, que pensa em denunciar o assédio de Cobra. Mari agradece o apoio de Jeff e o beija. Gael expulsa Cobra de sua academia. Dalva e Sol contam para Bianca sobre o assédio de Cobra, e a menina vai ao encontro de BB. Dandara aprova a postura de Gael contra Cobra. Bete encontra sua casa revirada depois de um assalto, e Sol confessa que deixou a porta aberta ao fugir. Karina procura Cobra.

A Vida da Gente

Ana e Rodrigo tentam se explicar, mas Eva e Jonas não ouvem os filhos. Eva manda Manuela ficar na casa da avó quando ela e Ana forem para o torneio de tênis em Buenos Aires. Iná critica o casamento, e Laudelino fica frustrado. Ana vence o torneiro de tênis. Eva se enfurece ao encontrar Cléber, o advogado de Jonas. Ana sente-se mal e a treinadora a repreende por chegar atrasada para o treino. Eva não concorda com a divisão de partilha. Ela invade o escritório de Jonas e ameaça o ex-marido. Ana encontra Alice chorando por causa de Vitória e a consola. Eva conta para as filhas que Jonas lhe deu um golpe. Ana fala para Manuela que desconfia de que esteja grávida.

Haja Coração

Tancinha sente-se mal, e Beto a leva para casa. Adônis pressiona Nair para contar a verdade para ele e os irmãos. Tamara pede para Penélope deixar que ela fique com Apolo. Aparício não consegue se entender com Rebeca. Nair decide contar a verdade para Apolo, Adônis e Larissa. Camila se diverte na sessão de fotos que faz com crianças. Giovanni conta para Bruna que reatou com Camila. Safira leva Tarzan ao shopping. Tancinha constata que Guido é seu pai. Adônis procura Leonora. Um segurança reconhece Fedora e avisa à polícia.

A Força do Querer

Joyce encontra o cartão que Nonato deixou em sua bolsa e Ivan sugere que a mãe frequente o grupo de apoio. Caio orienta Selma a investigar o paradeiro de Solange/Irene. Irene provoca Joyce, que decide denunciá-la. Ritinha visita Ruyzinho. Aurora conforta Bibi, que jura vingança contra Rubinho. Eugênio é intimado a pagar pensão para Irene. Zeca se recusa a ajudar Ritinha. Jeiza vence sua luta. Gerson sofre um assalto e acaba morto.