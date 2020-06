Malhação: Viva a Diferença

Aldo se surpreende ao reencontrar Tato. Anderson avisa que falará com MC Pimenta, e Ellen e Tina se preocupam. Tato discute com Aldo. Benê pede a ajuda de Julinho para o seu experimento. Ellen teme pela segurança de Anderson. Keyla insiste para que Tato não se preocupe mais com Deco. K1 e K2 reclamam por não estarem no novo vídeo de Fio. Dóris tenta convencer Tato a se concentrar mais no estudos. Anderson encontra MC Pimenta. Lica confessa a Clara que ficou com Felipe.

Novo Mundo

Leopoldina chora nos braços de Joaquim. Bonifácio e Joaquim constatam que o romance de Pedro e Domitila ameaça o Brasil. Germana sugere que Elvira cobre para entregar a Thomas o documento que encontrou com Joaquim. Ferdinando descobre a doença de Jurema. Anna confidencia a Liu suas descobertas sobre Thomas. Amália fica agitada quando Madre Assunção avisa que ela voltará para Portugal. Joaquim revela a Dom Pedro que Domitila e Thomas são cúmplices.

Totalmente Demais

Arthur se desculpa com Eliza. Gilda consegue convencer Dino a deixá-la ir para o Rio de Janeiro. Pietro propõe que Carolina tenha um filho com ele. Jamaica aconselha Fabinho a pedir desculpas para Jonatas e Leila. Lili pede a Jonatas um relatório sobre o projeto do rio Tamanduá. Rosângela se entristece ao ver Florisval presenteando Maristela com um anel de noivado. Arthur se humilha para conseguir o perdão de Carolina. Lili se surpreende ao ver Gilda em sua casa.

Fina Estampa

Griselda e Renê têm sua primeira noite de amor. Esther e Guaracy passam a noite juntos. Solange conta para Celeste que assinou contrato com uma gravadora. Enzo procura Danielle. Guaracy garante que assumirá o filho que Esther está esperando. Antenor desconfia de que Griselda esteja namorando. Letícia se envergonha do comentário que Vilma faz na frente Juan Guilherme. Alice mostra a Íris a foto que tirou de Tereza Cristina e Pereirinha de seu celular. Wallace vê Teodora trabalhando no hotel.