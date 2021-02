Malhação Sonhos

Cobra insiste em ficar com Karina, mas Duca chega. Jade implica com Bianca. Duca sente ciúmes de Bianca com a turma da Ribalta. Bete e Bianca tentam descobrir quem é a paixão de Karina. Dandara convida Gael para ir à inauguração do restaurante Perfeitão. Bianca acredita que Karina goste de Pedro. Jeff tenta conversar com Lincoln sobre a Ribalta. Carlão garante a Duca que Dalva está bem de saúde. Pedro e Karina se estranham, e Gael desconfia. Nando Rocha interrompe o clima romântico entre Gael e Dandara. Karina fantasia com Duca.

Flor do Caribe

Dionísio convida Candinho para almoçar em sua casa. Maria Adília permite que o filho encontre a família de Dionísio. Dionísio pede a Ester que faça uma matéria enaltecendo sua atitude em reconhecer Candinho como filho. Alberto parabeniza o avô por sua encenação durante o almoço, mostrando seu falso amor por Candinho. Duque avisa a Rodrigo que ele precisa se casar com Amaralina. Quirino e William se emocionam ao encontrar Doralice.

Haja Coração

Beto e Henrique brigam por causa de Penélope. Carol explica a Murilo que teme ser enviada para um abrigo. Penélope estranha que Beto tenha a chave da casa de Henrique. Camila acorda no momento em que Bruna tenta lhe aplicar uma substância. Aparício e Fedora disputam as ações de Safira. Carmela incentiva Beto a demitir Henrique da Peripécia. Tamara vai à casa de Apolo e conhece Bia e Nicolas. Felipe apresenta Shirlei para Vitória, que a trata mal. Tamara insinua a Apolo que está se apaixonando por ele. Giovanni comemora que Camila despertou do coma. Lucrécia e Agilson percebem que Camila acordou com sua personalidade antiga.

A Força do Querer



Aurora questiona Bibi sobre suas escolhas. Elis/Nonato explica sua história para Simone, que afirma que guardará segredo. Abel teme a aproximação de Ritinha e Zeca. Jacy proíbe Carine de conversar com Rubinho, mas os dois se beijam. Dedé chora ao descobrir que Bibi foi presa. Silvana consegue enganar Eurico. O juiz concede a liberdade a Bibi. Jeiza desconfia da relação entre Bibi e Caio. Mere comenta com Nazaré que acredita que Zeca ainda goste de Ritinha. Zeca brinca com Ruyzinho e passa mal ao se lembrar da profecia do índio. Ivana anuncia que mudará seu nome. Eugênio desabafa com Ivana.

NOVELAS / RESUMOS DO DIA