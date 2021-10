Malhação

Gael avança para defender Duca, e Dandara tenta impedi-lo. Jade leva Cobra para jantar em sua casa. Duca pensa em Nat. Luiz vai embora e Lobão, alcoolizado, fica perto da Aquazen. O evento de João é um grande sucesso. Heideguer chega para o jantar de Lucrécia, e Edgard fica irritado. Lobão vê Gael em sua academia e pensa em provocar Duca. João se declara a Bianca no palco e os dois se beijam, deixando Duca arrasado. Dandara empurra Lobão para dentro da piscina e Joaquina grava toda a cena.

Nos tempos do Imperador

Tonico diz que quer ficar com Zayla. Nélio começa a dar aulas para Dolores. Luísa comenta com Pedro que o relacionamento dos dois aprece estar chegando ao fim. Samuel afirma que seu segredo do passado deve ficar escondido. Lupita convence Lota a voltar para Pindamonhangaba, mas a baronesa insiste para que a moça a acompanhe. Nino faz uma importante descoberta sobre os imperadores. Luísa conclui que Leopoldina gostou de Augusto.



Pega Pega

Sérgio avisa a Pedrinho que fechou a compra de uma casa para ele. Luiza descobre que Eric foi solto. Aníbal garante a Athaíde sigilo sobre o acidente de Mirella. Maria Pia detalha para Antônia e Domênico como era seu relacionamento com Mirella e Eric. Pedrinho convida Nelito para morar com ele e Luiza. Mônica avisa a Malagueta que Timóteo quer extorqui-lo. Bebeth se surpreende ao saber por Antônia que Isabel foi sua babá. Bebeth confronta Eric sobre a relação da avó de Márcio com o acidente de Mirella.

Império

João Lucas intercede por José Pedro junto ao pai. José Pedro percebe que está preso na sauna e grita por socorro. Enrico tenta se reaproximar de Maria Clara. O funcionário da limpeza encontra José Pedro caído na sauna e chama a emergência. Juliane estranha o comportamento de Orville. Salvador dorme com moradores de rua. Téo pede para Lorraine convencer Silviano a lhe dar uma entrevista. José Pedro se recusa a voltar para a casa de José Alfredo. Helena e Orville saem à procura de Salvador. Danielle e Marta se enfrentam. Vicente pede Maria Clara em casamento na frente de Enrico. Cristina vê o vídeo que Reginaldo e Jurema usavam para chantagear Cora.