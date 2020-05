Malhação: Viva a Diferença

Tato, Anderson e Fio socorrem Keyla. Roney pede para Josefina tomar conta de Tonico. Keyla tem uma parada cardíaca na ambulância. Roney entrega a caixa de remédio ao médico e se preocupa com os delírios da filha. Mitsuko chega ao hospital e vai com Keyla para a UTI. Ellen se surpreende ao saber que Nena cuidará de Keyla. Tato descobre sobre o remédio que Keyla usou e conta para Mitsuko. Clara fala mal de Lica para Felipe. Keyla sonha com Deco. Nena não gosta do jeito como Mitsuko trata Anderson. Tato tenta se consolar com Roney. Keyla fica muito agitada no hospital.

Novo Mundo

Joaquim segue Jacinto. Thomas é rude com Anna. Joaquim afirma para Peter que irá desmascarar Thomas. Piatã tenta se aconselhar com Padre Olinto sobre Ferdinando. Jacira sofre pela decisão de Piatã de se separar dela. Elvira tenta enfeitiçar Joaquim mais uma vez. Joaquim revela a Dom Pedro que viu Thomas com o homem que atentou contra ele. Peter avalia o caso de Amália. Peter aconselha Libério a esquecer Cecília. Elvira vê Thomas com Domitila e pensa em lhe pedir mais dinheiro. Domitila enfrenta Thomas. Anna teme que Thomas tenha desconfiado da paternidade de Vitória. Diara promete ajudar Joaquim. Leopoldina lamenta a morte de seu filho e se consola com Lurdes. José Bonifácio chega ao palácio.

Totalmente Demais

Arthur descobre que Jonatas está em sua casa, e conclui que Carolina o mandou até lá para perturbar Eliza. Eliza pede a Jonatas que vá embora. Fabinho comenta com Jamaica que precisa afastar Jonatas. Florisval flagra Jeniffer com Cascudo e exige que a filha prometa que não sairá novamente com o rapaz. Rosângela vai ao salão de Maristela. No churrasco da casa de Germano, Fabinho coloca o relógio da mãe na mochila de Jonatas para incriminar o rapaz.

Fina Esmpa

Crô ouve Ferdinand e Tereza Cristina comentando sobre o incidente com Marcela. Teodora pede dinheiro a Wallace. Enzo acredita que o tesouro escondido na antiga casa de Griselda seja falso. Patrícia sugere que Griselda leve Antenor para sua casa, para que ela possa voltar para a pousada. Paulo convida Vanessa para sair. Guaracy presenteia Esther. Antenor estranha ao ver Griselda à sua espera. Tereza Cristina ameaça Marcela.