Roney e Aldo conversam sobre o passado. Mitsuko chega ao hospital e Nena a leva para ver o médico. MB explica para Lica e K1 a presença de Edgar. Mitsuko descobre que precisará de plaquetas de sangue. Anderson mostra o clipe dos Lagostins. Felipe diz para Lica que Samantha escolheu a música por causa de Lica. Mitsuko consegue um doador. Anderson recebe uma ligação do hospital. O detetive de Malu revela que achou algo sobre Ellen. Benê mostra a notícia sobre Ellen. Keyla tenta convencer Aldo a ficar.

Castro repassa a orientação de Dionísio para que Hélio possa depor na delegacia. Carol avisa a Lino que um canal de televisão inglês quer entrevistá-lo para um programa sobre os novos nomes da moda no Brasil. Hélio mente em seu depoimento e afirma ter sido o mandante do sequestro e da tentativa de homicídio contra Samuel. Bibiana e Donato estranham quando percebem a felicidade de Hélio. Amaralina e Rodrigo se entendem. Guiomar pergunta a Maria Adília se Candinho é filho de Dionísio.

Larissa e Renan ajudam Murilo a se reconciliar com Carol. Tancinha deixa claro para Beto que ainda gosta de Apolo. Aparício planeja instalar Rebeca e as amigas em um pequeno apartamento. Aparício descobre que Agilson e Lucrécia apoiarão Fedora. Aparício decide seguir Agilson. Dinamite ameaça contar tudo o que sabe sobre Leozinho se o marido de Fedora não lhe der dinheiro. Aparício e Ariovaldo descobrem onde Agilson vai todas as noites. Aparício diz a Agilson que, se ele apoiar Fedora, mostrará a todos o que faz em suas saídas noturnas.

Joyce acredita que Eugênio ainda está envolvido com Irene. Na clínica de reabilitação, Silvana não assume seu vício. A polícia interroga Bibi sobre o paradeiro de Rubinho. Biga compartilha com Nonato suas suspeitas de que Silvana tenha furtado o talão de cheques de Dantas. Bibi flagra Caio e Jeiza conversando, e a policial desconfia da relação entre os dois. Jeiza revela a Zeca que ele está livre de acusações. Cibele descobre que Ivana está tomando testosterona. Irene se recusa a devolver o carro de Eugênio para Amaro. Edinalva insinua a Marilda que Abel é apaixonado por ela. Ivana faz um anúncio para a família.

