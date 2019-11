Malhação: Toda Forma de Amar

Rita se recusa a se aliar a Rui. Beto pressiona Guga a convencer Meg a aceitar sua proposta. Anjinha se irrita com Cléber e Marco. Leila confessa a Cida que planeja afastar Filipe de Rita. Filipe se incomoda com as conclusões de Rita sobre Rui. Lígia se preocupa com Filipe. Marco tenta ajudar Cléber a fazer as pazes com Anjinha. Nanda e Camelo questionam Raíssa sobre sua bolsa de estudos no exterior. César se esforça para se aproximar de Jaqueline. Thiago e Neide se penalizam com o estado de Carla, que sofre por Marco. Peixoto conversa com Marco sobre Carla. Tatoo surpreende Anjinha com um beijo. Rui insiste para que Rita se una a ele para conseguir a guarda de Nina.

Bom Sucesso

Clotilde desiste de falar com Almeida. Júlio sente falta de Alfredo. Zeca e Olga se desentendem. Lúcio ajuda Clotilde e Genu se incomoda com a proximidade entre os dois. Clotilde desabafa com Isabel sobre Almeida. Natália estranha o comportamento de Almeida. Lola confronta Alfredo por sua ausência no jantar com Júlio. Olga provoca Zeca por conta de sua greve de fome. Carlos pensa em Inês. Soraia e Lili discutem por causa de Julinho, e Isabel se incomoda. Júlio e Alfredo têm uma conversa. Emília comunica a Higino que decidiu internar Justina. Júlio pensa em comprar um rádio e Lola se desespera. Afonso tem uma ideia para ajudar Lola. Olga descobre que Candoca está mancomunada com Zeca. Almeida presenteia Clotilde. Ao chegar ao manicômio, Justina implora socorro a Higino.

Eramos seis

Alberto e Marcos comemoram a saída de Diogo da mansão, e Sofia os repreende por causa de Nana. Diogo pede abrigo a Gisele. Paloma surpreende os filhos ao dizer que está namorando Marcos. Mário convence Silvana a não ter terminar o relacionamento dos dois. Gisele sugere que Diogo simule uma terapia de casal para resgatar o casamento com Nana. Paloma observa Vera encantada com Alberto durante a gravação do empresário para o podcast da Editora. Vera convida Alberto para sair.

A Dona do Pedaço

Funcionários comemoram a volta de Maria da Paz. Amadeu explica seu plano de trabalho na fábrica para Márcio. Sueli pede perdão a Maria da Paz por sua traição. Fabiana ameaça Agno, mas Leandro defende o companheiro. Kim convida Téo para trabalhar com ela fora do país. Vivi e Beatriz se recusam a ajudar Fabiana, que se desespera. Régis conta a Maria da Paz sobre sua visita a Jô. Maria da Paz pede que Amadeu recorra da sentença de Jô. Téo perdoa Jô. Rock recebe uma nova proposta de luta. Lyris se declara para Tonho. Agno oferece a Maria da Paz o apartamento antigo em que morava. Zé Hélio volta a trabalhar na fábrica. Vivi combina sua fuga com Chiclete. Fabiana pede ajuda a Evelina e Antero para retornar ao convento. Amadeu pede redução de pena para Jô.

