Malhação: Sonhos

Bianca chora, e Roberta impede Duca de ir atrás da menina. Marcelo se enfurece com Roberta. Pedro sente ciúmes ao ver Karina próxima a Cobra. Bianca comenta com a irmã que Duca está saindo com Roberta. Gael conta para Heideguer que a pessoa na foto com Duca é Roberta, e Lobão decide investigar. Bete critica Sol ao vê-la cantando a música de Santiago. Bianca aconselha Karina a falar o que realmente sente por Pedro. Dalva decide ajudar o neto na investigação. Duca envia um vídeo para Scorpio.

A Vida da Gente

Júlia se sente desconfortável em sair sozinha com Ana. Suzana se preocupa quando Alice comenta que acompanhará Renato em um encontro com seu antigo sócio. Rodrigo fica impactado com a notícia de que Ana e Lúcio estão se aproximando. Rodrigo fica arrasado ao ver Ana entrar no carro de Lúcio.

Salve-se Quem Puder

Kyra aceita ajudar Luna e Alexia a investigar Dominique por conta própria. Mário pensa em Helena. Hugo não gosta quando Helena afirma que Mário e Luna sempre farão parte de sua vida. Dominique manda Pancho procurar Mário para se certificar da morte de Luna. Alexia/Josimara tenta ganhar a confiança de Renzo para tentar descobrir a planilha que pode incriminar a quadrilha de Dominique. Petra ordena que Kyra/Cleyde trabalhe de uniforme de babá. Rafael conta a Alexia/Josimara que beijou Renatinha. Kyra/Cleyde escuta Alan revelar a Petra que está apaixonado pela babá de seus filhos. Alexia fica sem ação ao ver o jantar surpresa que Zezinho preparou no mesmo dia em que ela sairia com Renzo. Helena vê Luna/Fiona segurando a foto que ela guarda da filha e do ex-marido.

Império

Cristina é hostil com Maria Clara. Du conta para Maria Marta o endereço de Maria Ísis. Tuane e Jurema rezam por Reginaldo. Enrico fica furioso ao ver Téo em seu restaurante. Maria Marta e Cora chegam à casa de Maria Ísis ao mesmo tempo. Cora encontra fios de cabelo de José Alfredo no quarto de Maria Ísis. José Alfredo encontra Maria Marta no apartamento de Maria Ísis e Cora se esconde. Maria Marta e José Alfredo se enfrentam. José Alfredo e Maria Ísis descobrem que Cora está escondida embaixo da cama. Cora inventa uma desculpa para explicar para Maria Marta o motivo de estar na casa de Maria Ísis. Cristina flagra Cora com os fios de cabelo de José Alfredo.