Malhação: Toda Forma de Amar

Ellen decide aceitar a bolsa para o colégio Grupo, e Lica comemora. Clara revela a Lica que Edgar voltou a ser o diretor da escola. Lica fica magoada por Marta não ter lhe contado que retirou a queixa contra Edgar. Ellen se preocupa com o clima de competição entre escolas na Balada Cultural. K1 não gosta de ser deixada de lado por K2 por causa de Tato. Keyla pensa em Deco. Roney orienta Guto e Benê a perderem o medo do público. Clara se irrita com Guto. Malu insinua para Edgar que Bóris e Lica estão muito próximos. Tina acredita que Anderson e Samantha estão juntos.

Novo Mundo

Fred pressiona Jacinto e Hassam a continuar a caçada ao galeão. Diara desconfia que Schultz tenha sido assassinado. Leopoldina pede ajuda a Chalaça para impedir que Domitila volte a interferir nas decisões de Pedro. Luana e Matias se beijam. Wolfgang implica com Hilda, e Diara estranha. Anna e Joaquim se preparam para ir atrás de Millman, e Patrício conta para Thomas. Cecília descobre que está grávida. Idalina afirma a Diara que Greta precisa deixar sua casa. Ferdinando aceita marcar a data do casamento com Greta. Ubirajara questiona Olinto sobre seu sacerdócio. Matias apresenta Luana a Idalina. Thomas reúne bandidos para embarcar com ele em busca de Anna. Fred, Liu, Jacinto e Hassam avistam Anna, Piatã, Joaquim e seus amigos. Joaquim e Anna encontram o galeão.

Totalmente Demais

Max decide contar a verdade a seus pais, que pedem perdão ao filho. Ivo conta a Lili que havia uma outra moça no carro, no momento do acidente de Sofia. Charles pede Débora em namoro. Carolina se surpreende ao descobrir que o Flor do Lácio é de Eliza. Fabinho vê uma moça parecida com Sofia observando o prédio de Rafael.

Fina Esmpa

Guaracy fica arrasado ao saber que Paulo encontrou Esther, e Griselda o consola. Celina critica Beatriz por sua postura na coletiva de imprensa. Griselda pede para Guaracy entrar com Amália na igreja no dia do casamento. Tereza Cristina conta para Renê que Griselda e Guaracy reataram a amizade. Amália decide pedir para Pereirinha entrar com ela na igreja. Zuleika pede demissão da Fashion Motos. Tereza Cristina descobre que Amália irá se casar e manda Ferdinand acabar com a festa. Paulo e Esther iniciam uma discussão, mas acabam se beijando.

NOVELAS / RESUMOS DO DIA