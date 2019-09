Malhação: Toda Forma de Amar

Rita se desespera com a proximidade de Rui. César conta a Milena sobre a armação de Karina contra Jaqueline. Guga e Filipe cuidam de Meg. Jaqueline afirma a Rita que Nina tem o direito de saber quem é seu pai biológico. Daniel e Madureira acolhem Milena, que sente vergonha das atitudes de Karina. Nanda e Raíssa se enfrentam. Marquinhos confessa a Camelo que foi ele quem sabotou os sapatos de Raíssa. Madureira desconfia do comportamento de Carla, que repreende o noivo por segui-la. Cléber conforta Anjinha, que sofre com a ausência de sua mãe. Guga conta a Rita que pode ser o pai do bebê de Meg. Raíssa desabafa com Lellê sobre Nanda. Marco e Carla se beijam. Meg questiona Rita sobre Rui.

Órfãos da Terra

Dalila se desespera com o depoimento de Fauze. Latifa/Rebeca e Ester exigem que Abner encontre outro emprego. A Juíza aceita incluir no processo a prova contra Dalila apresentada por Fauze. Letícia se anima com o relato de Faruq sobre seu trabalho no hospital e pensa em se juntar a ele. Miguel decide empregar Abner. A Juíza toma o depoimento de Dalila. Bruno comemora seu prêmio com Marie, Martin, Teresa e Norberto. Abner estraga uma peça rara da loja e esconde de Miguel. Bóris convence Mamede a aceitar sua ajuda. Caetano conversa com

Aline sobre Mágida. Péricles e Cibele se amam. Dalila troca olhares com Youssef.

Bom Sucesso

Diogo exige que Alberto demita Paloma. Alberto expulsa Diogo da UTI. Padre Paulo diz a Waguinho que não desistirá dele. Nana afirma a Diogo que Paloma precisa pagar pelo crime que cometeu, sem saber que a gravação com os bandidos é falsa. Cristoban avisa a Marcos que eles não têm dinheiro para pagar a primeira parcela da hipoteca, e o filho de Alberto resolve ir a Búzios para salvar o bar. Padre Paulo avisa a Francisca que levou Waguinho para o centro de recuperação. Alberto fica decepcionado com Nana quando constata que a filha apoiou a chantagem de Diogo.

A Dona do Pedaço

Camilo ameaça prender Chiclete, caso Vivi não aceite sua proposta. Otávio promete ajudar Vivi e Chiclete a fugir de Camilo. Jô diz a Téo que venderá a mansão para os compradores de Agno. Maria da Paz incentiva Rock a não desistir de Joana. Amadeu informa a Maria que já pode abrir sua nova confeitaria. Lyris é acusada de vender um quadro roubado e Agno ajuda a ex-esposa. Otávio compra uma passagem em um voo internacional para Vivi. Amadeu confronta Jô sobre o quadro furtado por Rael. Linda comenta com Camilo sobre a viagem de Vivi. Britney se revolta contra novas ordens de Fabiana e Abel apoia a moça. Vivi pede que Chiclete confie nela. Amadeu desconfia da relação entre Jô e Rael. Camilo surpreende Vivi.

