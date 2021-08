Malhação Sonhos

Com a volta de Sol à banda, Pedro teme que Vicki revele seu segredo para Karina. Jade provoca Bianca, que destrata João. Jade fica sabendo que Bianca pagou Pedro para namorar Karina. Henrique comemora o fim do namoro de Bianca e Duca. Karina convence Duca a lutar com ela. Para tentar chamar a atenção de Delma, Nando decide viajar. Gael é solidário com a dor de Duca. Dalva se entristece ao lembrar de Alan. Jade revela para Cobra o segredo de Pedro e Bianca.



Nos Tempos do Imperador

Pega Pega

Pedro disfarça sua presença na casa de Luísa, e Thereza desconfia. Zayla provoca Pilar. Dolores e Eudoro sofrem com a ausência de Pilar. Cândida consulta os búzios para Pilar. Pilar defende Samuel de Borges. Zayla afirma a Cândida que se casará com Samuel. Luísa conduz os estudos de Leopoldina e Isabel. Pedro conversa com Luísa sobre seu relacionamento com Thereza. Justina alerta Pilar sobre Eugênio. Thereza interrompe as aulas de Isabel e Leopoldina, e Luísa se irrita. Jerusa e Tonico têm um novo encontro. Thereza reclama com Pedro sobre a rotina das filhas. Eugênio revela a Pilar que Samuel é responsável pela morte de Ambrósio.



Império

Maria Marta sonha com José Alfredo. Danielle comemora o fim de seu casamento. Orville não consegue encontrar Salvador. José Alfredo desmaia dentro do caixão. Helena acompanha Salvador no hospital. Josué consegue abrir o caixão de José Alfredo. Cora ouve o grito do Comendador e avisa à administração do cemitério. Helena comunica a Orville que Salvador está em um hospital. Cristina se encontra com José Alfredo. Cristina avisa a Maria Marta e seus filhos que José Alfredo passou a sua parte na empresa para ela.